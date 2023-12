De Rita Lee, Tina Turner e Matthew Perry: relembre personalidades que morreram em 2023

A- A+

As cantoras Rita Lee e Tina Turner, os escultor colombiano Fernando Botero, o romancista tcheco Milan Kundera, o ator Matthew Perry, da série "Friends", a jornalista Glória Maria e a pioneira da TV brasileira Lolita Rodrigues estão entre as personalidades da cultura falecidas este ano.







Relembre quem nos deixou em 2023:

JANEIRO

4: Rita de Cássia, 49 anos, cantora de forró, autora de sucessos como "Meu Vaqueiro, Meu Peão", "Saga de um Vaqueiro" e "Jeito de Amar".

5: Michael Snow, 94 anos, cineasta, pintor, escultor, fotógrafo e pianista canadense; um dos grandes nomes do cinema underground.

7: Russell Banks, 82 anos, romancista americano conhecido por seus retratos da classe trabalhadora.

9: Melinda Dillon, 83 anos, atriz indicada ao Oscar por 'Contatos imediatos do terceiro grau'

10: Jeff Beck, 78 anos, lendário guitarrista britânico que começou sua carreira na banda The Yardbirds.

12: Lisa Marie Presley, 54 anos, cantora e filha de Elvis Presley.

15: Solange de Sampaio Godoy, 82 anos, museóloga, primeira mulher a dirigir o Museu Histórico Nacional.

16: Gina Lollobrigida, 95 anos, atriz italiana que participou em mais de 60 filmes.

18: David Crosby, 81 anos, pioneiro do folk-rock.

18: Ciro Pereira da Silva, vice-presidente do Theatro Municipal do Rio.

31: Cleonice Berardinelli, 106 anos, imortal da Academia Brasileira de Letras, maior especialista brasileira em literatura portuguesa no Brasil.

31: Ilya São Paulo, 59 anos, ator, participou de novelas como "A regra do jogo", "Amor à vida" e "Caras e bocas".

FEVEREIRO

2: Glória Maria, 73 anos, jornalista e ícone da TV brasileira.

3: Paco Rabanne, 88 anos, grande estilista espanhol famoso por seus vestidos futuristas, feitos de metal ou plástico.

8: Burt Bacharach, 94 anos, consagrado cantor e compositor americano.

10: Carlos Saura, 91 anos, considerado uma das grandes figuras do cinema espanhol com mais de 50 filmes dirigidos.

15: Raquel Welch, 82 anos, atriz americana que já foi considerada a mulher mais bonita do mundo.

22: Germano Mathias, 88 anos, compositor conhecido como "Catedrático do Samba".

MARÇO

3: Kenzaburo Oe, 88 anos, romancista japonês e prêmio Nobel de Literatura em 1994.

3: Sueli Costa, 79 anos, cantora e compositora Sueli Costa, autora de canções eternizadas por Elis Regina e Simone.

4: Paulo Caruso, 73, cartunista, chargista e músico, conhecido por desenhar os entrevistados do programa "Roda viva", da TV Cultura.

5: Gary Rossington, 71 anos, fundador do grupo Lynyrd Skynyrd.

12: Antônio Pedro, 82 anos, ator com sólida carreira teatral que participou de humorísticos como "Escolinha do Professor Raimundo" e "Zorra Total".

17: Jorge Edwards, 91 anos, escritor chileno autor do livro "Persona non grata", no qual narra seu desencanto com a Revolução Cubana.

17: Lance Reddick, 60 anos, ator americano que atuou no filme "John Wick" e na série "The Wire".

20: Paul Grant, 56 anos, ator americano, conhecido por ter atuado em filmes como "Star Wars", "Harry Potter" e "Willow: Na Terra da Magia".

24: Márcia Barrozo do Amaral, 80 anos, galerista.

25: Juca Chaves, 84 anos, ícone da MPB, autor de canções satíricas como "Presidente Bossa Nova".

26: María Kodama, 86 anos, escritora e tradutora argentina, viúva do célebre autor Jorge Luis Borges.

28: Ryuichi Sakamoto, 71 anos, compositor japonês, vencedor de um Oscar e um Grammy pela trilha sonora do filme "O Último Imperador".

ABRIL

10: MC Biel Xcamoso, 24 anos, cantor de brega funk.

13: Mary Quant, 93 anos, designer britânica que revolucionou a moda com a minissaia nos anos 1960.

15: Gileno Santoro, 74 anos, dublador do Mestre Kame em 'Dragon Ball'.

16: Ahmad Jamal, 92 anos, pianista americano e lenda do Jazz.

19: Moonbin, 25 anos, estrela de K-pop, membro da boyband Astro.

25: Harry Belafonte, 96 anos, superestrela que introduziu ritmos caribenhos na música americana e defensor dos direitos das pessoas negras.

MAIO

7: Palmirinha, 91 anos, apresentadora e cozinheira, conhecida como "a vovó da TV".

8: Rita Lee, 75 anos, lenda do rock brasileiro conhecida pelos seus muito sucessos, incluindo "Ovelha Negra" e "Lança Perfume".

18: Helmut Berger, 78 anos, ator austríaco, um dos preferidos do cineasta italiano Luchino Visconti.

19: Martin Amis, 73 anos, influente escritor britânico, autor de 14 romances.

19: Andy Rourke, 59 anos, baixista da banca britânica The Smiths.

21: Antón Arrufat, 87 anos, poeta e dramaturgo cubano, vencedor do Prêmio Nacional de Literatura após ter sido marginalizado por sua obra e orientação sexual.

24: Tina Turner, 83 anos, cantora americana conhecida como "A Rainha do Rock 'n' Roll", ganhadora de 8 Grammys.

JUNHO

5: Astrud Gilberto, 83 anos, cantora brasileira, uma das maiores vozes da Bossa Nova, conhecida no mundo por sua versão em inglês de "Garota de Ipanema".

6: Françoise Gilot, 101 anos, pintora francesa, ex-musa e parceira de Pablo Picasso, mãe de dois de seus filhos.

9: Alain Touraine, 97 anos, sociólogo francês, cronista das mudanças sociais na França a partir dos anos 1950 e estudioso da classe trabalhadora chilena.

13: Cormac McCarthy, 89 anos, escritor americano autor de "Meridiano de Sangue", "Todos os belos cavalos" e "A estrada".

12: Treat Williams, 71 anos, ator de séries como "Chicago Fire".

13: John Romita Sr., 93 anos, lenda da Marvel e cocriador do Wolverine.

15: Glenda Jackson, 87 anos, atriz britânica vencedora de dois Oscar antes de ingressar na política como membro do Partido Trabalhista.

15: Luiz Schiavon, 64, anos, tecladista que lançou single com RPM.

23: Frederic Forrest, 86 anos, ator do filme 'Apocalypse Now'.

29: Alan Arkin, 89 anos, ator que venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel no filme "Pequena Miss Sunshine".

29: Vera Gertel, 85 anos, atriz, jornalista e escritora.

30: Vivi Araújo, 22 anos, radialista e cantora.

30: Sue Johanson, 93 anos, educadora sexual que apresentou programa de TV no Brasil.

JULHO

1: Victoria Amelina, 37 anos, escritora ucraniana, ferida mortalmente em um bombardeio russo.

4: Tabaré Gómez Laborde, 74 anos, cartunista e caricaturista uruguaio autor de "Diógenes y el Linyera".

7: Neusa Maria Faro, 78 anos, atriz da novela "Alma gêmea".

11: Milan Kundera, 94 anos, escritor tcheco naturalizado francês, autor de "A Insustentável Leveza do Ser".

12: Índia Potira, 76 anos, ex-chacrete.

15: Francisco Ibáñez, 87 anos, quadrinista espanhol, criador da história em quadrinhos "Mortadelo e Salaminho".

15: Bill Cunningham, 96 anos, dublador original do boneco Ken.

16: Jane Birkin, 76 anos, cantora e atriz britânica, musa e parceira do francês Serge Gainsbourg.

17: João Donato, 88 anos, pianista, compositor e arranjador, um dos principais expoentes da MPB.

21: Tony Bennett, 96 anos, último dos cantores icônicos dos Estados Unidos.

26: Sinead O'Connor, 56 anos, cantora pop irlandesa, mundialmente conhecida por sua versão da música "Nothing Compares 2 U".

31: María Fux, 101 anos, bailarina e coreógrafa argentina criadora da "dançaterapia".

31: Angus Cloud, 25 anos, ator da série 'Euphoria'.

AGOSTO

1: Maria Helena Dias, 91 anos, atriz, protagonista da primeira versão da novela "Elas por elas".

3: Mark Margolis, 83 anos, ator do filme 'Scarface' e da série 'Breaking Bad'.

7: William Friedkin, 87 anos, diretor americano do clássico filme de terror "O Exorcista" e do vencedor do Oscar "Operação França".

8: Sixto Rodríguez, 81 anos, cantor americano de origem mexicana autor de sucessos como "Sugar Man" que, sem saber, foi por décadas um autor cultuado em outros países.

13: José Murilo de Carvalho, 84 anos, historiador, cientista político e imortal da Academia Brasileira de Letras.

15: Léa Garcia, 90 anos, uma das maiores atrizes do Brasil, participou de filmes como "Orfeu negro" e novelas como "A escrava Isaura".

18: Chico Novarro, 88 anos, músico argentino autor do clássico "Algo contigo".

19: Ron Cephas Jones, 66 anos, ator conhecido pela série 'This Is Us'.

26: MC Marcinho, 45 anos, funkeiro conhecido por hits como 'Rap do Solitário', 'Princesa', 'Glamurosa'.

SETEMBRO

2: Marcia DeRousse, 70 anos, atriz da série "True Blood".

9: Domenico Di Masi, aos 85 anos, sociólogo italiano, criador do conceito "ócio criativo".

15: Fernando Botero, 91 anos, pintor e escultor colombiano, um dos artistas latino-americanos mais importantes do século XX.

18: Byun Hee-bong, 81 anos, ator sul-coreano, participou do filme "Okja".

22: Cristina Morán, 93 anos, figura histórica da televisão e do teatro no Uruguai.

22: Maria Carmem Barbosa, 76 anos, autora de novelas e humorísticos como "Salsa e merengue" e "Toma lá, dá cá".

25: David McCallum, 90 anos, ator da série "NCIS".

28: Michael Gambon, 82 anos, ator britânico que interpretou o bruxo Alvo Dumbledore na saga "Harry Potter".

OUTUBRO

10: Keith Giffen, 70 anos, ilustrador e criador do Besouro Azul.

13: Louise Glück, 80 anos, poeta americana, premiada com o Nobel de Literatura em 2020.

21: Alex Moreira, 58 anos, fundador do trio Bossacucanova e vencedor do Prêmio da Música Brasileira.

21: Carlos Roberto Amorim, 71 anos, jornalista que dirigiu o "Fantástico".

24: Richard Roundtree, 81 anos, estrela de "Shaft" e considerado o primeiro herói negro do cinema americano.

28: Matthew Perry, 54 anos, ator americano conhecido por seu papel como Chandler Bing na série e sucesso "Friends".

NOVEMBRO

5: Lolita Rodrigues, 94 anos, atriz e pioneira da TV brasileira.

7: Luana Andrade, 19 anos, influenciadora e ex-assistente de palco do SBT.

8: Roger Kastel, 92 anos, autor dos pôsteres de filmes como "Tubarão" e de "O império contra-ataca".

12: Joan Jara, 96 anos, britânica defensora dos direitos humanos e viúva do cantor e compositor chileno Víctor Jara, assassinado durante a ditadura de Augusto Pinochet.

16: George Brown, 74 anos, baterista da banda Kool & the Gang.

23: Russell Norman, 57 anos, apresentador de TV e empresário britânico especializado em gastronomia.

26: Alberto da Costa e Silva, 92 anos, historiador, diplomata e imortal da Academia Brasileira de Letras.

29: Angela Rabello, 73 anos, atriz que participou de novelas como "Cambalacho", "Amor à vida" e "Todas as flores".

29: Elliott Erwitt, 95 anos, fotógrafo franco-americano, pilar da agência Magnum.

29: Danilo Miranda, 80 anos, sociólogo e diretor do Sesc em São Paulo.

30: Shane MacGowan, 65 anos, cantor irlandês da banda de punk rock celta The Pogues.

DEZEMBRO

2: Concha Velasco, 84 anos, atriz espanhola.

3: Gil Brother Away, 66 anos, ex-humorista do programa "Hermes e Renato".

5: Denny Laine, 79 anos, co-fundador da banda Wings junto de Paul McCartney.

7: Benjamin Zephaniah, 65 anos, estrela da série "Peaky Blinders".

8: Ryan O'Neal, 82 anos, ator americano conhecido por seus papéis em "Love Story" e "Barry Lyndon".

8: Itziar Castro, 46 anos, estrela da série espanhola "Vis-a-vis".

11: Zahara, 36 anos, artista pop sul-africana que cantou nas últimas horas de Nelson Mandela.

16: Carlos Lyra, 90 anos, precursor da Bossa Nova, cantor e compositor de canções como "Maria Ninguém" e "Lobo Bobo".

