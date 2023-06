De Robert De Niro a Al Pacino: relembre famosos que foram pais com mais de 70 anos

A- A+

Famoso pelos filmes memoráveis no currículo, como "O Poderoso Chefão" e "Scarface", o astro de Hollywood Al Pacino é o mais novo papai do pedaço. Aos 83 anos, o ator americano confirmou, nesta quarta-feira (31), que espera um bebê junto à namorada, grávida de oito meses.



A produtora Noor Alfallah, de 29, é 54 anos mais nova que ele. Este será o quarto filho do americano, que já é pai de Julie Marie, de 33, e dos gêmeos Anton James e Olivia, de 22. Relembre abaixo outras celebridades que foram pais com mais de 70 anos.

Aos 79 anos, o também ator americano Robert De Niro anunciou, em maio deste ano, que se tornou pai pela sétima vez. A identidade da mãe da criança não foi revelada. De Niro é pai de Drena, de 51, e Raphael, de 46.



Os dois são frutos do relacionamento com a ex-mulher, Diahnne Abbott. Já os gêmeos Aaron e Julian, de 27 anos, nasceram da relação com a ex Toukie Smith. Por último, Elliot, de 25, e Helen, de 11, vieram do casamento com Grace Hightower, de quem se separou em 2018, depois de 20 anos.

O cantor Mick Jagger, vocalista da banda de rock The Rolling Stones, se tornou pai pela oitava vez em 2016, quando tinha 73 anos. O caçula Deveraux, de seis anos, nasceu de um romance entre o britânico e a antiga noiva, a bailarina Melanie Hamrick, de 36. Hoje com 79, a lista de herdeiros do roqueiro é longa. Nela, inclusive, há um brasileiro. Trata-se de Lucas Jagger, filho da apresentadora Luciana Gimenez, que se envolveu com o artista durante a década de 1990.



Quem também foi pai já na casa dos 70 é o ator Richard Gere, atualmente com 73. O filho mais novo do interprete de "Uma Linda Mulher" se chama James e nasceu no primeiro ano da pandemia de Covid-19, em 2020. Ao lado da terceira esposa, a ativista Alejandra Silva, de 40, ele também teve Alexander, em 2019. Quando mais novo, Gere teve seu primogênito, Homer James, de 23. O filho mais velho veio da relação com a atriz Carey Loweel. Eles ficaram juntos de 2002 a 2016.

