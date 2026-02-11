A- A+

TODO MUNDO NO RIO De Rod Stewart a Lady Gaga: Antes de Shakira, relembre artistas que lotaram as areias de Copacabana Apresentação da cantora colombiana vai integrar seleta lista de nomes internacionais que comandaram espetáculos na praia mais famosa do mundo

• "Todo Mundo no Rio": Shakira fará o megashow da Praia de Copacabana em maio

Depois de semanas de especulações que envolveram nomes como Britney Spears, Justin Bieber, U2 e até AC/DC, o mistério foi desfeito: Shakira vai se apresentar na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. O espetáculo integra o projeto “Todo Mundo no Rio”, que já levou às areias da Zona Sul artistas como Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

A confirmação do show reforça a vocação de Copacabana para receber apresentações de grande porte, que entram para a história pela dimensão de público e impacto cultural.

Relembre artistas internacionais que também lotaram as areias da Princesinha do Mar:

Rod Stewart (1994)

Na virada de 1994 para 1995, o britânico reuniu uma multidão estimada entre 3,5 milhões e 4 milhões de pessoas, segundo registros da época — número que entrou para o Guinness Book e permanece como um dos maiores públicos já registrados em um show gratuito. Clássicos como I Don't Want to Talk About It e Sailing embalaram a noite histórica.

Lenny Kravitz (2005)

Em sua primeira apresentação no Rio, o cantor e multi-instrumentista levou cerca de 450 mil pessoas a Copacabana. Mesmo com duas horas de atraso e sob chuva intensa, o artista manteve o público até o fim com sua mistura de rock, soul, funk, reggae e R&B.

Rolling Stones (2006)

A banda britânica transformou a orla em um mar de gente ao atrair entre 1,3 milhão e 1,5 milhão de espectadores. O show, com cerca de duas horas de duração, foi o único da turnê “A Bigger Bang World Tour” no Brasil e consolidou Copacabana como palco de megaconcertos internacionais.

Stevie Wonder (2012)

Em apresentação gratuita de Natal, o cantor reuniu cerca de 500 mil pessoas. Ao lado de Gilberto Gil, da filha e de outros convidados, Stevie Wonder levou sucessos como Isn't She Lovely ao público que celebrou a data na areia.

Show de Madonna em Copacabana | Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Madonna (2024)

Abrindo uma nova fase de grandes eventos internacionais na praia, Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas em maio de 2024. O show marcou o encerramento da turnê mundial “The Celebration Tour”, teve duas horas de duração e contou com participações de Pabllo Vittar e Anitta.

Lady Gaga reuniu uma plateia estimada em 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana | Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Lady Gaga (2025)

Também pelo projeto “Todo Mundo no Rio”, Lady Gaga protagonizou, até aqui, o último grande recorde da orla. A apresentação da turnê “Mayhem” entrou oficialmente para o Guinness Book como o maior público da história para um show gratuito de uma artista feminina: 2,5 milhões de pessoas, segundo o reconhecimento oficial. A Riotur havia divulgado a presença de 2,1 milhões de espectadores.

Agora, com Shakira confirmada para maio, Copacabana se prepara para escrever mais um capítulo dessa tradição de megashows que transformam a praia em arena global da música pop.

