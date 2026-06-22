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De Sabrina Sato a Bruna Biancardi, saiba quem são as famosas que estão grávidas

Sabrina Sato anunciou no Instagram, na manhã desta segunda-feira (22), que está à espera do seu segundo filho e do primeiro com o marido e também ator Nicolas Prattes

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Apresentadora e empresária Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes estão à espera do primeiro filho juntosApresentadora e empresária Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes estão à espera do primeiro filho juntos - Foto: Instagram/Reprodução

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A cegonha está solta e vem visitando a casa de muitas famosas desde o final do ano passado. A atriz Sabrina Sato anunciou no Instagram, na manhã desta segunda-feira (22), que está à espera do seu segundo filho — e o primeiro com o marido e também ator Nicolas Prattes. Na última sexta-feira (19), a atriz Anne Hathaway também apareceu com um barrigão nas redes sociais, anunciando que está grávida do terceiro filho.

Mas além das atrizes, outras famosas também estão à espera de um bebê. Veja quem são:

Tati Machado
A apresentadora anunciou neste mês que está grávida novamente. Em maio de 2025, a jornalista passou por uma perda gestacional aos oito meses de gravidez.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Lauana Prado
A cantora anunciou em janeiro deste ano que está grávida de seu primeiro filho. A sertaneja engravidou após uma única tentativa de inseminação artificial. Ela e a namorada, Tati Dias, estão curtindo o momento juntas.

lauana pradoA sertaneja, e sua namorada Tati Dias, estão es´perando seu primeiro filho - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Isa Scherer
A influenciadora e chef anunciou em março que está grávida de seu terceiro filho do casamento com o modelo Rodrigo Calazans. Ela já é mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos. Em abril, a chef de cozinha revelou que está a espera de um menino.

isa schererIsa Scherer está grávida do seu terceiro filho - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Bruna Biancardi
A influenciadora publicou um vídeo no YouTube em 15 de junho anunciando que está grávida de mais uma menina do jogador Neymar, que tem mais dois filhos de outros relacionamentos: o primogênito Davi de 14 anos e Helena de 1 ano e 10 meses.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Malu Borges
A influenciadora está grávida de sua segunda filha com o empresário João Vitor Santiago. O casal contou a novidade em novembro de 2025 e Malu já está na reta final da gravidez de Maria Olímpia. Os dois já são pais de Maria Isabel, de 6 anos.

malu borgesA influenciadora está grávida de sua segunda filha com o empresário João Vitor Santiago - Foto: Redes Sociais / Reprodução

 

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