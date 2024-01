De Scarlett Johansson a Vin Diesel, conheça 8 celebridades que têm irmãos gêmeos e você não sabia

A- A+

O mundo do entretenimento é repleto de gêmeos que ascenderam ao sucesso lado a lado, como Mary Kate e Ashley Olsen ou Cole e Dylan Sprouse. Mas também são muitos os casos de atores que têm irmãos gêmeos que acabaram seguindo carreiras fora do mundo do cinema ou das séries.

Muitas vezes fãs são pegos de surpresa ao descobrir que seu ídolo possui um irmão gêmeo que nem sabia. Pois bem, decidimos acabar com a surpresa. Separamos uma lista de celebridades que muitas pessoas desconhecem que são gêmeos. Confira!

Scarlett Johansson e Hunter Johansson

Scarlett Johansson ao lado do irmão gêmeo Hunter Johansson — Foto: Reprodução

Estrela de filmes cultuados como "Encontros e desencontros" e conhecida pelo grande público como a Viúva Negra do universo cinematográfico da Marvel, Scarlett Johansson é frequentemente vista com o irmão Hunter nos tapetes vermelhos de seus filmes. O irmão da atriz não trabalha na indústria cinematográfica. Ele trabalhou na campanha de reeleição de Obama e hoje atua como CEO em uma organização não lucrativa que defende o uso de energias renováveis.

Rami Malek e Sami Malek

Rami Malek em jogo de basquete na companhia do irmão Sami Malek — Foto: Reprodução



Diferentemente dos Johansson, Rami e Sami Malek são gêmeos idênticos. Vencedor do Oscar pelo trabalho em "Bohemian Rhapsody", Rami afirmou recentemente que chegou a apresentar um monólogo se passando pelo irmão em um curso de teatro. O irmão, no entanto, acabou deixando a vida artística de lado e hoje trabalha como professor de literatura inglesa e linguagem de sinais, em Los Angeles.

Vin Diesel e Paul Sinclair Vincent

Vin Diesel com o irmão gêmeo Paul Sinclair Vincent — Foto: Reprodução / Instagram



Quando perdeu o amigo Paul Walker, seu parceiro na saga "Velozes & furiosos", Vin Diesel surpreendeu muitos fãs ao falar que tinha "dois Pauls" em sua vida. E surpresa maior veio com a descoberta que o outro Paul era ninguém menos que seu irmão gêmeo, Paul Sinclair Vincent (o nome verdadeiro de Vin é Mark Sinclair). Paul, que chegou a trabalhar como técnico de som nos anos 1990, hoje não tem mais relação com a indústria do entretenimento.

Ashton Kutcher e Michael Kutcher

Ashton Kutcher com o irmão gêmeo Michael Kutcher — Foto: Reprodução / Entertainment Tonight



O ator Ashton Kutcher também tem um irmão gêmeo, Michael Kutcher, que sofre de uma paralisia cerebral. Michael, inclusive, não teria ficado feliz quando o irmão falou publicamente da condição há alguns anos, mas os dois fizeram as pazes. Hoje, com o apoio do irmão, Michael é um porta-voz da condição, ajudando a conscientizar as pessoas acerca da doença.

Noah Schnapp e Chloe Schnapp

Noah Schnapp com a gêmea Chloe Schnapp — Foto: Reprodução / Instagram



Chloe Schnapp é figurinha carimbada em fotos no perfil do irmão Noah Schnapp, o Will de "Stranger things", nas redes sociais. A jovem também possui um perfil muito ativo no TikTok.

Alanis Morissette e Wade Morissette

Alanis Morissette com o irmão gêmeo Wade — Foto: Reprodução



Os irmãos Morissette foram separados por 12 minutos na sala de parto e seguem próximos até hoje. Tanto Alanis, com maior sucesso, quando Wade seguiram a carreira musical. O irmão, no entanto, traçou caminho menos pop, mas ainda assim é descrito pela irmão como uma de suas principais referências.

Laverne Cox e M Lamar

Músico M Lamar com a atriz Laverne Cox, sua irmã gêmea — Foto: Reprodução



Estrela de "Orange is the new black", a atriz Laverne Cox divide com o irmão, M Lamar, a paixão pelo entretenimento. Ele é músico, compositor e artista plástico. Ele, inclusive, participou de dois episódios de "OITNB", em que interpretou a personagem da irmã antes de passar pela transição de gênero.

Gisele Bündchen e Patricia Bündchen

Gisele Bundchen e a irmã gêmea Patricia Bundchen no ano 2000 — Foto: Divulgação



A supermodelo brasileira Gisele Bündchen descreve a irmã Patrícia como uma "parceira de vida". E ela quer dizer em todos os sentidos. Além de irmã, Patrícia é quem cuida da carreira de Gisele.

