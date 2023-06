A- A+

ator De seita na Islândia a brigas em bar no Havaí, relembre as confusões e denúncias contra Ezra Miller Intérprete está em cartaz nos cinemas com 'The Flash'

Ezra Miller, de 30 anos, ganhou fama ao estrelar hits do cinema independente americano como "Precisamos falar sobre o Kevin" (2011) e "As vantagens de ser invisível" (2012) antes de estrelar os blockbusters "Batman vs Superman" (2016), "Animais fantásticos e onde habitam" (2016) e "Liga da Justiça" (2017). Agora, volta ao universo DC como protagonista de "The Flash", em cartaz nos cinemas após cinco anos de produção conturbada.

Nos últimos anos, Ezra se viu em meio a inúmeras polêmicas em sua vida pessoal, que fizeram muitas pessoas inclusive acreditarem que o filme seria cancelado sem ver a luz do dia, uma vez que sua estrela foi alvo de acusações muito graves.

Relembre a linha do tempo das acusações contra Ezra:

Abril, 2020

Enquanto rodava "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" (2022), na Islândia, Ezra se envolveu em uma discussão em que parecia sufocar uma mulher do lado de fora de um bar, de acordo com vídeo que repercutiu nas redes sociais. À época, nenhuma queixa foi prestada e a situação parecia um problema ocasional.

Agosto, 2020

Uma matéria na revista Business Insider detalha o período de Ezra na Islândia e retrata aspectos problemáticos em sua conduta. A publicação conta que a estrela alugou um Airbnb no subúrbio e abrigou artistas e confidentes, que tinham livre acesso a drogas e bebidas. Uma fonte da publicação citava o local como uma comuna, uma seita em que "todos estavam hipnotizados".

Janeiro, 2022

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Ezra discute com membros da Ku Klux Klan, dizendo a eles que deveriam se matar "ou faria isso por eles".

Março, 2022

Ezra é preso pela primeira vez no Havaí após ser acusado de desordem e agressão após uma briga em um karaokê local, quando se irritou com frequentadores que cantavam "Shallow", tema do filme "Nasce uma estrela". Avaliada em US$ 500,00 a fiança do intérprete foi paga por um casal que morava no mesmo albergue que Ezra.

Dois dias depois, o mesmo casal ingressou com um pedido de ordem de restrição contra Ezra, que teria roubado o passaporte da mulher e a carteira do marido. O juiz local concedeu a ordem, que venceu no mês seguinte.

Abril, 2022

Três semanas após a primeira prisão, Ezra é mais uma vez levado em detenção no Havaí com a acusação de que teria jogado uma cadeira em uma mulher durante uma festa.

Maio, 2022

O produtor musical Oliver Ignatious e o rapper Ghais Guevara acusam Ezra de roubar a música que estavam trabalhando e postar nas redes sociais sem autorização. Ignatious deu declarações dizendo que buscará seus direitos na justiça.

Junho, 2022

Os pais da ativista não-binária Gibson Iron Eyes, de 18 anos, acusam Ezra de aliciar a jovem e desenvolver uma relação não sadia com a mesma desde que tinha 12 anos. À época, Ezra levou Gibson para a pré-estreia de "Animais fantásticos" em Londres. Quando Gibson tinha 14 anos, Ezra ofereceu drogas e tentou dormir na mesma cama. Os pais acusam Ezra de usar de sua influência para cativar Gibson, que, de fato, nunca se manifestou contra a estrela. Eles apontam que Ezra teria transformado sua casa em Vermont em uma espécie de seita, com livre acesso a drogas, bebidas e armas. Um juiz concede uma ordem de restrição dizendo que Ezra deveria ser mantido afastado de Gibson, mas as autoridades tem dificuldade em encontrar o intérprete.

No mesmo mês, Ezra se envolveu em uma discussão com vizinhos e chegou a mostrar uma arma para a família que mora ao lado de sua casa.

Uma reportagem da Rolling Stone informou que uma mulher de 25 anos morava com Ezra na companhia de seus três filhos, entre 1 e 5 anos, o que estaria preocupando pessoas próximas, uma vez que as crianças estariam submetidas a um espaço sempre desorganizado e com armas em livre acesso.

Já a revista Variety publica matéria com uma ex-namorada de Ezra, que relatava uma situação, em fevereiro de 2022, em que precisou chamar a polícia após a estrela se mostrar irritada e descontrolada após ser informada que não poderia fumar no local.

Agosto, 2022

Ezra Miller teria invadido a casa desocupada de um vizinho para roubar bebidas, em Vermont.

No mesmo mês, publicou uma carta em que pedia desculpas por seu comportamento e revelava passar por "séries problemas de saúde mental", se comprometendo a buscar ajuda através de tratamento.

Janeiro, 2023

Ezra se declara culpado da acusação de invasão de propriedade e faz um acordo com a justiça em que precisará pagar uma multa de US$ 500,00 e ficar um ano em liberdade condicional.

