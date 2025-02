A- A+

POLÊMICA De Selena Gomez a Zoe Saldaña, elenco de ''Emilia Pérez'' fala sobre Karla Sofía Gascón Primeira atriz trans indicada ao Oscar decepcionou colegas de elenco por comentários de ódio publicados no X no passado

"Parte da magia desapareceu." Foi como Selena Gomez resumiu o atual momento da campanha de "Emilia Pérez" na corrida pelo Oscar. Em participação no Festival de Cinema de Santa Bárbara, a atriz e cantora lamentou as polêmicas que atingiram o filme após a divulgação nas redes sociais e na imprensa de comentários antigos da colega de elenco Karla Sofía Gascón no X, em que expressava opiniões controversas sobre minorias, George Floyd e a diversidade no Oscar, dentre muitos outros temas.



Gomez foi a terceira integrante da equipe de "Emilia Pérez" a comentar a polêmica envolvendo Gascón. "Escolho continuar orgulhosa do que fiz e estou muito grata. Vivo sem arrependimentos e faria esse filme repetidas vezes se pudesse", concluiu a atriz no painel em Santa Bárbara.

Cotada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante após vencer o Globo de Ouro e o Critics Choice, Zoe Saldaña foi a primeira a se manifestar. "Estou triste. Esse é o sentimento que vive no meu peito desde que tudo aconteceu. Também estou decepcionada. Não posso falar pelas ações de outras pessoas. Tudo o que posso atestar é minha experiência, e nunca em um milhão de anos eu acreditei que estaríamos aqui", afirmou Saldanã em entrevista à revista Variety.

Enquanto Gomez e Saldanã deram discursos mais "políticos", o mesmo não se viu em relaçaõ ao diretor Jacques Audiard, que teceu duras críticas à sua protagonista em fala ao Deadline.



"É muito difícil para mim pensar no trabalho que fiz com Karla Sofía. A confiança que compartilhamos, a atmosfera excepcional que tivemos no set que foi de fato baseada na confiança. E quando você tem esse tipo de relacionamento e de repente você lê algo que aquela pessoa disse, coisas que são absolutamente odiosas e dignas de serem odiadas, é claro que esse relacionamento é afetado. É como se você caísse em um buraco. Porque o que Karla Sofía disse é indesculpável", afirmou Audiard.

O cineasta contou ainda que não falou com a atriz desde que os tweets vieram à tona: "Não falei com ela e não quero falar. Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e realmente não entendo por que ela continua. Por que ela está se machucando? Por que? Eu não entendo, e o que também não entendo sobre isso é por que ela está prejudicando pessoas que eram muito próximas dela. Estou pensando em como ela está machucando os outros, em como ela está machucando a equipe e todas essas pessoas que trabalharam tão duro neste filme. Estou pensando em mim mesmo, estou pensando em Zoe Saldaña e Selena Gomez. Só não entendo por que ela continua nos prejudicando".

Após as críticas do diretor, Gascón compartilhou um post no Instagram afirmando que entendia os comentários e que permaneceria em silêncio a partir da agora. Nos discursos no Critics Choice Awards, na últimas sexta-feira, Audiard e Saldaña ignoraram Gascón por completo. Neste sábado, no entanto, ao falar em premiação do Sindicato dos Diretores (DGA Awards), o cineasta francês agradeceu à atriz.

"Quero agradecer ao meu incrível elenco, às minhas talentosas atrizes — Karla, Zoe, Selenae, Adriana (Paz) — e também a Édgar (Ramírez), que, é claro, não é uma atriz", afirmou

