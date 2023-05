De selinho em Mr. Catra a elogio de Cake Boos: veja cinco vezes que Palmirinha viralizou

A- A+

Conhecida nacionalmente por seus programas culinários na TV, Palmirinha Onofre morreu neste domingo aos 91 anos por complicações de problemas renais crônicos. Ela estava internada desde o dia 11 de abril no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Veja cinco momentos em que a apresentadora viralizou:

Receita que deu errado

Em 2010, o episódio de uma das edições de seu programa foi relembrado durante a participação no Programa do Jô. Palmirinha divertiu o público ao fazer uma receita de sorvete de limão coberto por chocolate endurecido. No entanto, quando dava a dica de aquecer a faca no fogão para partir o doce sem quebrá-lo, algo deu errado. "Que peninha. Não esquentei direito a faca."

Encontro com Cake Boss

Em 2015, Palmirinha se encontrou com Buddy Valastro, o Cake Boss, na Record. Na época, ela usou o seu perfil no Twitter e postou uma foto com o confeiteiro: "Foi muito emocionante conhecê-lo pessoalmente. Essa em inglês eu sei falar 'I Love you! Thank you' ", tweetou.

Selinho em Mr Catra

Em 2017, o funkeiro Mr Catra aproveitou o lançamento do longa 'Internet - O Filme', para dar um selinho na apresentadora Palmirinha.

Encontro com Chris Pratt

Em 2018, o ator Chris Pratt passou pelo Brasil para o lançamento de um dos filmes da franquia "Guardiões da Galáxia", e teve tempo até para conhecer Palmirinha. Na ocasião, a Marvel publicou um vídeo mostrando como foi o encontro.

"Pessoalmente, você é muito mais bonitinho. Que pena que sou idosa", disse Palmirinha, que ainda o ator convidou para um almoço.

Reencontro com Ana Maria Braga

Em 2019, o reencontrou de Ana Maria Braga no “Mais Você” e Palmirinha acabou emocionando a Vovó. “Que saudade eu estava de você”, disse a idosa aos prantos.

Foi Ana Maria Braga quem deu a primeira chance a Palmirinha Onofre na televisão. A "vovó da TV" estreou na televisão em 1994, aos 63 anos, ao participar de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na Band, o que possibilitou a descoberta de seu talento por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote na TV Record. Convidada para apresentar um café da manhã, permaneceu lá por cinco anos.

Veja também

