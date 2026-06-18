A- A+

Música De semente a flor: Luana Flores lança "Coragem na Fé" com visualizer exclusivo; ouça e assista Lançada pela Nikita Music, a faixa é um "aperitivo" do primeiro álbum da artista, previsto para ser lançado em julho

“Uma semente descalça, sentada debaixo de um cajueiro no litoral paraibano, esperando pelo sol”, eis a cena descrita pela multiartista paraibana Luana Flores como inspiração de seu novo single, “Coragem na Fé”, lançado no Youtube e em todas plataformas digitais acompanhada de a um visualizer.

Lançada pela distribuidora Nikita Music, a faixa é um “aperitivo” do primeiro álbum da artista, previsto para ser lançado em julho.



Sobre o single

“Coragem na Fé" foi concebida em 2023 quando Luana Flores recebeu um beat de Ramiro Galas, que faz participação na faixa.

“Na época, ela vivia um momento de profunda conexão com a natureza: "eu morava em uma vila de pescadores no litoral norte da Paraíba e estava um momento de profunda conexão com a natureza. Lembro de estar descalça, sentada debaixo de um cajueiro, quando a melodia começou a surgir quase intuitivamente", conta a artista.

Assista ao vizualizer de "Coragem e Fé":





Na música, aparece a imagem da semente que precisa romper sua própria casca para florescer — uma metáfora de transformação, crescimento e entrega ao desconhecido.

"Essa faixa também me dá a coragem necessária para apresentar o universo do disco ao mundo. É como se ela abrisse os caminhos com a fé e a firmeza necessárias para parir algo tão precioso, íntimo e transformador."

Luana Flores escolheu "Coragem na Fé" como ponto de partida porque essa música já vinha criando vida nas rodas de coco que faz pelo mundo. "Muitas pessoas já sabem cantar a letra, se conectam com a mensagem e criaram uma relação afetiva com a canção antes mesmo dela chegar às plataformas."



A escolha dessa música como single de lançamento do novo álbum carrega uma mensagem de fé que não está ligada a uma religião específica, mas "à coragem de seguir, confiar e se abrir para os processos da vida. Ela fala sobre permanecer firme no tempo presente, atravessar os próprios medos e acreditar no florescimento mesmo sem controlar o caminho”, avisa Luana.



Álbum de estreia

“Cria do Sol Quente”, primeiro álbum da artista explora memórias afetivas e o tempo presente de uma carreira da artista. Se antes Luana olhava para as raízes através da ancestralidade e da imaginação de futuros possíveis, agora "o caminho de volta acontece através da memória afetiva e do tempo presente”.



O novo trabalho foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal e Secretaria de Cultura da Paraíba (Secult-PB).

Sobre Luana Flores

Natural de João Pessoa, a artista atua como cantora, compositora, Dj, beatmaker e percussionista, difundindo o conceito "Nordeste Futurista", vertente estética e sonora que conecta ritmos tradicionais da cultura popular nordestina ao universo da música eletrônica contemporânea.

Veja também