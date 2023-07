A- A+

famosos De Shakira a DiCaprio: veja as celebridades que dirigem carros elétricos Tesla, Audi, Porsche e Volvo são algumas das marcas escolhidas pelos famosos

Os entusiastas dos carros elétricos no Brasil tiveram boas notícias nesta segunda-feira (3), após reportagem do Globo revelar que a BYD, líder mundial em vendas de veículos deste tipo, vai lançar no país, no ano que vem, o seu modelo mais barato. Na China, o Seagull é vendido por um valor equivalente a R$ 55 mil.

Se no Brasil os carros elétricos ainda não se popularizaram, nos Estados Unidos e em outros países do mundo este conceito já está bastante fortalecido. O uso de energia limpa é um dos fatores para que muita gente se torne adepta. Muitas celebridades, inclusive, vivem pra lá e pra cá nos seus automóveis elétricos. A seguir, vamos relembrar algumas:

Shakira

Sempre conectada às pautas ambientais, a cantora colombiana é dona de um Tesla Modelo S. O automóvel, que já foi considerado o mais rápido do mundo, pode chegar a 320 km/h. O modelo tem piloto automático e autonomia de mais de 500 km. No Brasil, pode ser comprado via importação por cerca de R$ 830 mil.

Shakira em seu Tesla (Foto:Reprodução)

Will Smith

O ator é outro adepto dos carros elétricos e tem em sua garagem dois modelos de luxo. Um é o Tesla Roadroaster, considerado um dos mais rápidos do mundo, chegando de 0 a 95 km/h em 1,9 segundos. O outro é um Porsche Taycan Turbo S que, inclusive, o ator já usou para dar uma voltinha com fãs. Veja o vídeo:

Leonardo DiCaprio

Talvez DiCaprio tenha sido um dos precursores dos carros elétricos entre as celebridades de Hollywood. O ator, que já teve um Toyota Prius, hoje ostenta na garagem um Volvo XC90, um Fisker Karma, um Lexus RX e um Tesla Roadster.

Robert Downey Jr.

O ator que interpreta o Homem de Ferro também é um antigo entusiasta dos carros elétricos. Ele é dono de um potente Audi E-Tron GT, vendido no Brasil por cerca de R$ 700 mil. Downey Jr. vai estrelar uma série documental sobre automóveis na HBO, a "Downey's Dream Cars". No lançamento da série, ele apresentou um Corvette Stingray 1965 convertido em elétrico.

Robert Downey Jr. em seu Corvette Stingray 1965 convertido (Foto:Reprodução)

Gal Gadot

O Tesla Modelo X foi o escolhido da atriz, famosa pelo papel da Mulher Maravilha e por ter feito parte do elenco da franquia "Velozes e Furiosos" nos cinemas. O veículo tem autonomia de 535 km e custa, nos Estados Unidos, cerca de US$ 100 mil.

Veja também

Rio de Janeiro Fã do MC Poze do Rodo pedala do RS ao Rio para conhecer cantor: "Mão está formigando"