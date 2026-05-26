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CELEBRIDADES De Spielberg a Federer: Forbes lista 22 celebridades mais ricas do mundo em 2026; veja ranking Atletas e artistas somam fortuna de US$ 48,1 bilhões; Beyoncé, Dr. Dre, James Cameron e Roger Federer entraram no ranking neste ano

A revista Forbes, referência mundial em finanças, negócios e economia, divulgou o ranking das 'celebridades' mais ricas do mundo. Em 2026, a revista identificou 22 personalidades, entre atletas e artistas, na lista de bilionários do mundo, com patrimônio conjunto estimado em US$ 48,1 bilhões, cerca de R$ 241,5 bilhões. Em 2025, eram 18 nomes, somando US$ 39 bilhões, o equivalente a R$ 195,8 bilhões.

As novas entradas no ranking são Beyoncé Knowles-Carter, Roger Federer, Dr. Dre e James Cameron. Eles se juntam a nomes já conhecidos da lista, como Steven Spielberg, George Lucas e Oprah Winfrey, que estrearam entre os bilionários da Forbes entre os anos 1990 e o início dos anos 2000, além de celebridades incorporadas mais recentemente, como Kim Kardashian, Taylor Swift e Rihanna.

A Forbes define “celebridade” como alguém que ficou famoso antes de se tornar extremamente rico — critério que privilegia artistas e atletas. A lista não inclui pessoas conhecidas principalmente por sua fortuna ou pelo sucesso nos negócios, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Mark Cuban. Os patrimônios foram calculados com base em estimativas de 1º de março de 2026.





Veja ranking das celebridades bilionárias

Em 22º lugar, Dr. Dre aparece com patrimônio estimado em US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,02 bilhões. O rapper e produtor foi cofundador da Beats Electronics e da Beats Music, vendidas à Apple por cerca de US$ 3 bilhões, ou R$ 15,1 bilhões, em dinheiro e ações em 2014. Ele também fundou a gravadora Aftermath Entertainment em 1996 e ajudou a lançar as carreiras de nomes como Eminem, 50 Cent e Kendrick Lamar.





O rapper Dr Dre — Foto: Reprodução: Instagram

Beyoncé Knowles-Carter ocupa a 21ª posição, também com US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,02 bilhões. A maior parte da fortuna da cantora vem de cerca de três décadas de carreira, como artista solo e integrante do Destiny’s Child. Ela detém o recorde de maior número de Grammys, com 35, e venceu seu primeiro prêmio de Álbum do Ano em 2025. Em 2023, Beyoncé e o marido Jay-Z compraram uma mansão de US$ 200 milhões, cerca de R$ 1 bilhão, em Malibu, na venda residencial mais cara da história da Califórnia.





Beyoncé no Grammy 2023 — Foto: Frazer Harrison / AFP

Rihanna aparece em 20º lugar, com US$ 1 bilhão, o equivalente a R$ 5,02 bilhões. Embora mantenha os fãs à espera de músicas inéditas após dez anos sem lançar um álbum, sua fortuna foi construída principalmente fora dos palcos. O principal ativo é a Fenty Beauty, empresa de cosméticos que ela coadministra com a LVMH. O conglomerado de luxo estaria avaliando vender sua participação na marca em um negócio que poderia avaliar a companhia entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões, ou entre R$ 5,02 bilhões e R$ 10,04 bilhões.





A cantora Rihanna mostra gravidez no baile do Met Gala, nos EUA — Foto: Andrea Renault/AFP

James Cameron, uma das novidades de 2026, está em 19º lugar, com US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,52 bilhões. O cineasta dirigiu três dos quatro filmes de maior bilheteria da história: Titanic, Avatar e Avatar: O Caminho da Água. Ele é o segundo diretor de maior arrecadação da história, atrás apenas de Steven Spielberg, com quase US$ 9 bilhões, cerca de R$ 45,2 bilhões, gerados nas bilheterias globais. Quando Avatar faturou quase US$ 3 bilhões, ou R$ 15,1 bilhões, nos cinemas, além de milhões com DVDs e streaming, Cameron recebeu uma estimativa de US$ 350 milhões, cerca de R$ 1,76 bilhão, antes de impostos e taxas.





James Cameron em première de "Avatar: Fogo & cinzas" em Paris — Foto: Bertrand GUAY / AFP

Roger Federer ocupa a 18ª posição, com US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,52 bilhões. O suíço conquistou 20 títulos de Grand Slam antes de se aposentar, em 2022, e construiu uma das carteiras de patrocínio mais valiosas da história do esporte. No auge, chegou a ganhar US$ 100 milhões, cerca de R$ 502 milhões, fora das quadras em um único ano, com marcas como Uniqlo, Rolex e Mercedes. Seu maior acerto, segundo a Forbes, foi uma participação estimada em 3% na marca suíça On, que abriu capital em 2021 e hoje tem valor de mercado de quase US$ 15 bilhões, cerca de R$ 75,3 bilhões.

Roger Federer — Foto: Adrian DENNIS / AFP

Jerry Seinfeld aparece em 17º lugar, com US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,52 bilhões. O comediante ainda lucra com a série Seinfeld, sucesso dos anos 1990. Ele e o cocriador Larry David recebem, segundo a Forbes, 15% da receita de distribuição da sitcom, incluindo vendas para emissoras locais e plataformas de streaming. Em 2019, a Netflix adquiriu os direitos globais de exibição da série por cinco anos, em um acordo de mais de US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,51 bilhões.





O humorista Jerry Seinfeld // Wikimedia Commons/Reprodução

Arnold Schwarzenegger está em 16º lugar, com US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6,02 bilhões. Um dos atores mais bem pagos da história de Hollywood, o ex-governador da Califórnia recebeu cerca de US$ 500 milhões, ou R$ 2,51 bilhões, antes de impostos e taxas, em cachês e participações nos lucros de seus filmes. Ele ganhou ainda mais com investimentos em imóveis na Califórnia e em empresas como a Dimensional Fund Advisors, na qual comprou uma participação minoritária quando a gestora administrava US$ 12 bilhões, cerca de R$ 60,2 bilhões. Hoje, a DFA tem mais de US$ 1 trilhão sob gestão, o equivalente a R$ 5,02 trilhões.





Arnold Schwarzenegger // Patrick T. Fallon / AFP

Bruce Springsteen ocupa a 15ª posição, com US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6,02 bilhões. Integrante do Hall da Fama do Rock and Roll, o músico vendeu mais de 140 milhões de álbuns no mundo ao longo de 50 anos de gravações e turnês. Seu maior pagamento veio em 2021, quando vendeu seu catálogo musical à Sony Music Entertainment por US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,51 bilhões.





Bruce Springsteen canta do lado de fora do Capitólio do Estado de Minnesota durante o dia nacional de protesto "No Kings" em Saint Paul, Minnesota, em 28 de março de 2026 — Foto: Kerem Yucel / AFP

LeBron James aparece em 14º lugar, com US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,03 bilhões. O astro da NBA recebeu mais de US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,51 bilhões, em salários antes de impostos por passagens por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. Fora das quadras, arrecadou mais de US$ 1 bilhão, ou R$ 5,02 bilhões, com negócios e contratos publicitários com marcas como PepsiCo, Nike e Beats by Dre.





Aos 41 anos, LeBron segue brilhando e é eleito Jogador da Semana na NBA — Foto: Sean M. Haffey/AFP

Tyler Perry está em 13º lugar, com US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,03 bilhões. Diretor, ator, produtor e roteirista, ele é conhecido pela franquia Madea, que arrecadou mais de US$ 660 milhões, cerca de R$ 3,31 bilhões. A fortuna vem tanto de sua participação como produtor quanto de uma biblioteca iniciada no começo dos anos 1990. Perry possui 100% do conteúdo que criou.





Tyler Perry // Instagram/Reprodução

Dick Wolf ocupa a 12ª posição, com US$ 1,5 bilhão, cerca de R$ 7,53 bilhões. O produtor é o nome por trás das franquias Law & Order, Chicago e FBI. Sua empresa, Wolf Entertainment, mantém desde 2004 um acordo de participação nos lucros com a Universal Television, que lhe permite reter quase metade dos ganhos de seus programas quando são vendidos para distribuição.





O produtor executivo Dick Wolf — Foto: Reprodução: Instagram

Tiger Woods aparece em 11º lugar, com US$ 1,5 bilhão, cerca de R$ 7,53 bilhões. O golfista acumulou cerca de US$ 1,9 bilhão, cerca de R$ 9,54 bilhões, antes de impostos durante a carreira profissional, incluindo US$ 121 milhões, cerca de R$ 607,4 milhões, em prêmios no PGA Tour, um recorde da competição. A fortuna foi construída apesar de ele ter recusado uma oferta “inacreditavelmente enorme” da LIV Golf, que, segundo o ex-CEO Greg Norman, teria ficado na casa dos “altos nove dígitos”.





O golfista americano Tiger Woods durante o 152º Campeonato Britânico de Golfe no Royal Troon, na Escócia — Foto: Glyn Kirk / AFP

Magic Johnson está em 10º lugar, com US$ 1,6 bilhão, cerca de R$ 8,03 bilhões. O ex-jogador recebeu cerca de US$ 40 milhões, aproximadamente R$ 200,8 milhões, em salários durante a carreira, principalmente no Los Angeles Lakers, e menos de US$ 4 milhões por ano, cerca de R$ 20,1 milhões, em publicidade. Hoje, é sócio minoritário de quatro equipes esportivas profissionais, incluindo Los Angeles Dodgers e Washington Commanders, mas a maior parte de sua riqueza vem da participação majoritária na Equitrust, seguradora de vida com quase US$ 34 bilhões em ativos, cerca de R$ 170,7 bilhões.





O ex-jogador de basquete Magic Johnson — Foto: Reprodução: AFP

Peter Jackson ocupa a 9ª posição, com US$ 1,9 bilhão, cerca de R$ 9,54 bilhões. Conhecido por dirigir as trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit, o cineasta se tornou bilionário em 2021, após vender a divisão de tecnologia de sua empresa de efeitos visuais Wētā FX para a Unity Software por US$ 1,6 bilhão, cerca de R$ 8,03 bilhões, em dinheiro e ações. Ele deve voltar à franquia que o tornou famoso ainda neste ano, como produtor do filme The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.





O diretor, roteirista e produtor neozelandês Peter Jackson recebe sua Palma de Ouro honorária — Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP

Kim Kardashian aparece em 8º lugar, também com US$ 1,9 bilhão, cerca de R$ 9,54 bilhões. A empresária ganhou fama como estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians, mas se tornou bilionária graças à Skims, marca de roupas modeladoras avaliada por investidores privados em US$ 5 bilhões, cerca de R$ 25,1 bilhões, na rodada de financiamento mais recente, em 2025.





A empresária e modelo Kim Kardashian — Foto: Bertrand Guay/AFP

Taylor Swift ocupa a 7ª posição, com US$ 2 bilhões, cerca de R$ 10,04 bilhões. A cantora se tornou bilionária em 2023, impulsionada pelos ganhos da turnê Eras e pelo valor de seu catálogo musical. Sua fortuna inclui quase US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,02 bilhões, acumulado com royalties e turnês, além de um catálogo avaliado em aproximadamente US$ 900 milhões, cerca de R$ 4,52 bilhões, e US$ 100 milhões, cerca de R$ 502 milhões, em imóveis.





A cantora Taylor Swift // Chandan Khanna/AFP

Jay-Z está em 6º lugar, com US$ 2,8 bilhões, cerca de R$ 14,06 bilhões. Desde que se tornou o primeiro bilionário do hip-hop, em 2019, o rapper quase triplicou sua fortuna, impulsionado por negócios no setor de bebidas. Ele vendeu 50% da marca de champanhe Armand de Brignac, conhecida como Ace of Spades, para a LVMH em 2021, e a maior parte de sua participação no conhaque D’Ussé para a Bacardi em 2023.





O rapper Jay-Z — Foto: Chris Delmas/AFP

Oprah Winfrey aparece em 5º lugar, com US$ 3,2 bilhões, cerca de R$ 16,06 bilhões. A apresentadora transformou seu talk show, exibido por 25 anos até 2011, em um império de mídia e negócios. Parte dos lucros foi reinvestida em um amplo portfólio imobiliário, que inclui mais de uma dúzia de propriedades e 2.100 acres de terra no Havaí.





A apresentadora Oprah Winfrey // Instagram/Reprodução

Vince McMahon ocupa a 4ª posição, com US$ 3,6 bilhões, cerca de R$ 18,07 bilhões. Ele transformou a World Wrestling Entertainment, a WWE, de uma operação regional em um fenômeno global. McMahon combinou a WWE com o UFC para formar o TKO Group Holdings em uma fusão de US$ 21 bilhões, cerca de R$ 105,4 bilhões, em 2023. Em 2024, deixou o cargo de presidente executivo da TKO em meio a acusações de má conduta sexual, que ele nega.





Vince McMahon // AFP

Michael Jordan aparece em 3º lugar, com US$ 4,3 bilhões, cerca de R$ 21,59 bilhões. O salário do ex-jogador durante a carreira na NBA somou apenas US$ 90 milhões, cerca de R$ 451,8 milhões, mas ele acumulou mais de US$ 2 bilhões, cerca de R$ 10,04 bilhões, antes de impostos com parceiros comerciais como Nike, Hanes e Gatorade. Em 2023, vendeu a maior parte de sua participação majoritária no Charlotte Hornets, em um acordo que avaliou o time em cerca de US$ 3 bilhões, ou R$ 15,1 bilhões, mas teria mantido uma fatia minoritária da franquia.





Jogador americano de basquete Michael Jordan — Foto: FRANCK FIFE / AFP

George Lucas está em 2º lugar, com US$ 5,2 bilhões, cerca de R$ 26,1 bilhões. Criador de Star Wars e Indiana Jones, ele vendeu a Lucasfilm para a Disney em 2012 por US$ 4 bilhões, cerca de R$ 20,08 bilhões, em dinheiro e ações. Hoje, está mais dedicado à filantropia e ao desenvolvimento do Lucas Museum of Narrative Art, previsto para abrir em Los Angeles neste ano.





George Lucas na 77ª edição do Festival de Cannes — Foto: LOIC VENANCE / AFP

Steven Spielberg lidera o ranking, com US$ 7,1 bilhões, cerca de R$ 35,64 bilhões. Cofundador da DreamWorks e diretor de cinema de maior bilheteria de todos os tempos, Spielberg ainda recebe uma fatia de cada ingresso vendido nos parques da Universal, graças a sucessos como Tubarão, Jurassic Park e Indiana Jones. Seu novo filme, o thriller de ficção científica Disclosure Day, tem lançamento previsto para maio.





O diretor Steven Spielberg também esteve na festa promovida pela Louis Vuitton — Foto: Divulgação/AFP

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