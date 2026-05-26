De Spielberg a Federer: Forbes lista 22 celebridades mais ricas do mundo em 2026; veja ranking
Atletas e artistas somam fortuna de US$ 48,1 bilhões; Beyoncé, Dr. Dre, James Cameron e Roger Federer entraram no ranking neste ano
A revista Forbes, referência mundial em finanças, negócios e economia, divulgou o ranking das 'celebridades' mais ricas do mundo. Em 2026, a revista identificou 22 personalidades, entre atletas e artistas, na lista de bilionários do mundo, com patrimônio conjunto estimado em US$ 48,1 bilhões, cerca de R$ 241,5 bilhões. Em 2025, eram 18 nomes, somando US$ 39 bilhões, o equivalente a R$ 195,8 bilhões.
As novas entradas no ranking são Beyoncé Knowles-Carter, Roger Federer, Dr. Dre e James Cameron. Eles se juntam a nomes já conhecidos da lista, como Steven Spielberg, George Lucas e Oprah Winfrey, que estrearam entre os bilionários da Forbes entre os anos 1990 e o início dos anos 2000, além de celebridades incorporadas mais recentemente, como Kim Kardashian, Taylor Swift e Rihanna.
A Forbes define “celebridade” como alguém que ficou famoso antes de se tornar extremamente rico — critério que privilegia artistas e atletas. A lista não inclui pessoas conhecidas principalmente por sua fortuna ou pelo sucesso nos negócios, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Mark Cuban. Os patrimônios foram calculados com base em estimativas de 1º de março de 2026.
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Veja ranking das celebridades bilionárias
Em 22º lugar, Dr. Dre aparece com patrimônio estimado em US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,02 bilhões. O rapper e produtor foi cofundador da Beats Electronics e da Beats Music, vendidas à Apple por cerca de US$ 3 bilhões, ou R$ 15,1 bilhões, em dinheiro e ações em 2014. Ele também fundou a gravadora Aftermath Entertainment em 1996 e ajudou a lançar as carreiras de nomes como Eminem, 50 Cent e Kendrick Lamar.
Beyoncé Knowles-Carter ocupa a 21ª posição, também com US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,02 bilhões. A maior parte da fortuna da cantora vem de cerca de três décadas de carreira, como artista solo e integrante do Destiny’s Child. Ela detém o recorde de maior número de Grammys, com 35, e venceu seu primeiro prêmio de Álbum do Ano em 2025. Em 2023, Beyoncé e o marido Jay-Z compraram uma mansão de US$ 200 milhões, cerca de R$ 1 bilhão, em Malibu, na venda residencial mais cara da história da Califórnia.
Rihanna aparece em 20º lugar, com US$ 1 bilhão, o equivalente a R$ 5,02 bilhões. Embora mantenha os fãs à espera de músicas inéditas após dez anos sem lançar um álbum, sua fortuna foi construída principalmente fora dos palcos. O principal ativo é a Fenty Beauty, empresa de cosméticos que ela coadministra com a LVMH. O conglomerado de luxo estaria avaliando vender sua participação na marca em um negócio que poderia avaliar a companhia entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões, ou entre R$ 5,02 bilhões e R$ 10,04 bilhões.
James Cameron, uma das novidades de 2026, está em 19º lugar, com US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,52 bilhões. O cineasta dirigiu três dos quatro filmes de maior bilheteria da história: Titanic, Avatar e Avatar: O Caminho da Água. Ele é o segundo diretor de maior arrecadação da história, atrás apenas de Steven Spielberg, com quase US$ 9 bilhões, cerca de R$ 45,2 bilhões, gerados nas bilheterias globais. Quando Avatar faturou quase US$ 3 bilhões, ou R$ 15,1 bilhões, nos cinemas, além de milhões com DVDs e streaming, Cameron recebeu uma estimativa de US$ 350 milhões, cerca de R$ 1,76 bilhão, antes de impostos e taxas.
Roger Federer ocupa a 18ª posição, com US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,52 bilhões. O suíço conquistou 20 títulos de Grand Slam antes de se aposentar, em 2022, e construiu uma das carteiras de patrocínio mais valiosas da história do esporte. No auge, chegou a ganhar US$ 100 milhões, cerca de R$ 502 milhões, fora das quadras em um único ano, com marcas como Uniqlo, Rolex e Mercedes. Seu maior acerto, segundo a Forbes, foi uma participação estimada em 3% na marca suíça On, que abriu capital em 2021 e hoje tem valor de mercado de quase US$ 15 bilhões, cerca de R$ 75,3 bilhões.
Jerry Seinfeld aparece em 17º lugar, com US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,52 bilhões. O comediante ainda lucra com a série Seinfeld, sucesso dos anos 1990. Ele e o cocriador Larry David recebem, segundo a Forbes, 15% da receita de distribuição da sitcom, incluindo vendas para emissoras locais e plataformas de streaming. Em 2019, a Netflix adquiriu os direitos globais de exibição da série por cinco anos, em um acordo de mais de US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,51 bilhões.
Arnold Schwarzenegger está em 16º lugar, com US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6,02 bilhões. Um dos atores mais bem pagos da história de Hollywood, o ex-governador da Califórnia recebeu cerca de US$ 500 milhões, ou R$ 2,51 bilhões, antes de impostos e taxas, em cachês e participações nos lucros de seus filmes. Ele ganhou ainda mais com investimentos em imóveis na Califórnia e em empresas como a Dimensional Fund Advisors, na qual comprou uma participação minoritária quando a gestora administrava US$ 12 bilhões, cerca de R$ 60,2 bilhões. Hoje, a DFA tem mais de US$ 1 trilhão sob gestão, o equivalente a R$ 5,02 trilhões.
Bruce Springsteen ocupa a 15ª posição, com US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6,02 bilhões. Integrante do Hall da Fama do Rock and Roll, o músico vendeu mais de 140 milhões de álbuns no mundo ao longo de 50 anos de gravações e turnês. Seu maior pagamento veio em 2021, quando vendeu seu catálogo musical à Sony Music Entertainment por US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,51 bilhões.
LeBron James aparece em 14º lugar, com US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,03 bilhões. O astro da NBA recebeu mais de US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,51 bilhões, em salários antes de impostos por passagens por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. Fora das quadras, arrecadou mais de US$ 1 bilhão, ou R$ 5,02 bilhões, com negócios e contratos publicitários com marcas como PepsiCo, Nike e Beats by Dre.
Tyler Perry está em 13º lugar, com US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,03 bilhões. Diretor, ator, produtor e roteirista, ele é conhecido pela franquia Madea, que arrecadou mais de US$ 660 milhões, cerca de R$ 3,31 bilhões. A fortuna vem tanto de sua participação como produtor quanto de uma biblioteca iniciada no começo dos anos 1990. Perry possui 100% do conteúdo que criou.
Dick Wolf ocupa a 12ª posição, com US$ 1,5 bilhão, cerca de R$ 7,53 bilhões. O produtor é o nome por trás das franquias Law & Order, Chicago e FBI. Sua empresa, Wolf Entertainment, mantém desde 2004 um acordo de participação nos lucros com a Universal Television, que lhe permite reter quase metade dos ganhos de seus programas quando são vendidos para distribuição.
Tiger Woods aparece em 11º lugar, com US$ 1,5 bilhão, cerca de R$ 7,53 bilhões. O golfista acumulou cerca de US$ 1,9 bilhão, cerca de R$ 9,54 bilhões, antes de impostos durante a carreira profissional, incluindo US$ 121 milhões, cerca de R$ 607,4 milhões, em prêmios no PGA Tour, um recorde da competição. A fortuna foi construída apesar de ele ter recusado uma oferta “inacreditavelmente enorme” da LIV Golf, que, segundo o ex-CEO Greg Norman, teria ficado na casa dos “altos nove dígitos”.
Magic Johnson está em 10º lugar, com US$ 1,6 bilhão, cerca de R$ 8,03 bilhões. O ex-jogador recebeu cerca de US$ 40 milhões, aproximadamente R$ 200,8 milhões, em salários durante a carreira, principalmente no Los Angeles Lakers, e menos de US$ 4 milhões por ano, cerca de R$ 20,1 milhões, em publicidade. Hoje, é sócio minoritário de quatro equipes esportivas profissionais, incluindo Los Angeles Dodgers e Washington Commanders, mas a maior parte de sua riqueza vem da participação majoritária na Equitrust, seguradora de vida com quase US$ 34 bilhões em ativos, cerca de R$ 170,7 bilhões.
Peter Jackson ocupa a 9ª posição, com US$ 1,9 bilhão, cerca de R$ 9,54 bilhões. Conhecido por dirigir as trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit, o cineasta se tornou bilionário em 2021, após vender a divisão de tecnologia de sua empresa de efeitos visuais Wētā FX para a Unity Software por US$ 1,6 bilhão, cerca de R$ 8,03 bilhões, em dinheiro e ações. Ele deve voltar à franquia que o tornou famoso ainda neste ano, como produtor do filme The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.
Kim Kardashian aparece em 8º lugar, também com US$ 1,9 bilhão, cerca de R$ 9,54 bilhões. A empresária ganhou fama como estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians, mas se tornou bilionária graças à Skims, marca de roupas modeladoras avaliada por investidores privados em US$ 5 bilhões, cerca de R$ 25,1 bilhões, na rodada de financiamento mais recente, em 2025.
Taylor Swift ocupa a 7ª posição, com US$ 2 bilhões, cerca de R$ 10,04 bilhões. A cantora se tornou bilionária em 2023, impulsionada pelos ganhos da turnê Eras e pelo valor de seu catálogo musical. Sua fortuna inclui quase US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,02 bilhões, acumulado com royalties e turnês, além de um catálogo avaliado em aproximadamente US$ 900 milhões, cerca de R$ 4,52 bilhões, e US$ 100 milhões, cerca de R$ 502 milhões, em imóveis.
Jay-Z está em 6º lugar, com US$ 2,8 bilhões, cerca de R$ 14,06 bilhões. Desde que se tornou o primeiro bilionário do hip-hop, em 2019, o rapper quase triplicou sua fortuna, impulsionado por negócios no setor de bebidas. Ele vendeu 50% da marca de champanhe Armand de Brignac, conhecida como Ace of Spades, para a LVMH em 2021, e a maior parte de sua participação no conhaque D’Ussé para a Bacardi em 2023.
Oprah Winfrey aparece em 5º lugar, com US$ 3,2 bilhões, cerca de R$ 16,06 bilhões. A apresentadora transformou seu talk show, exibido por 25 anos até 2011, em um império de mídia e negócios. Parte dos lucros foi reinvestida em um amplo portfólio imobiliário, que inclui mais de uma dúzia de propriedades e 2.100 acres de terra no Havaí.
Vince McMahon ocupa a 4ª posição, com US$ 3,6 bilhões, cerca de R$ 18,07 bilhões. Ele transformou a World Wrestling Entertainment, a WWE, de uma operação regional em um fenômeno global. McMahon combinou a WWE com o UFC para formar o TKO Group Holdings em uma fusão de US$ 21 bilhões, cerca de R$ 105,4 bilhões, em 2023. Em 2024, deixou o cargo de presidente executivo da TKO em meio a acusações de má conduta sexual, que ele nega.
Michael Jordan aparece em 3º lugar, com US$ 4,3 bilhões, cerca de R$ 21,59 bilhões. O salário do ex-jogador durante a carreira na NBA somou apenas US$ 90 milhões, cerca de R$ 451,8 milhões, mas ele acumulou mais de US$ 2 bilhões, cerca de R$ 10,04 bilhões, antes de impostos com parceiros comerciais como Nike, Hanes e Gatorade. Em 2023, vendeu a maior parte de sua participação majoritária no Charlotte Hornets, em um acordo que avaliou o time em cerca de US$ 3 bilhões, ou R$ 15,1 bilhões, mas teria mantido uma fatia minoritária da franquia.
George Lucas está em 2º lugar, com US$ 5,2 bilhões, cerca de R$ 26,1 bilhões. Criador de Star Wars e Indiana Jones, ele vendeu a Lucasfilm para a Disney em 2012 por US$ 4 bilhões, cerca de R$ 20,08 bilhões, em dinheiro e ações. Hoje, está mais dedicado à filantropia e ao desenvolvimento do Lucas Museum of Narrative Art, previsto para abrir em Los Angeles neste ano.
Steven Spielberg lidera o ranking, com US$ 7,1 bilhões, cerca de R$ 35,64 bilhões. Cofundador da DreamWorks e diretor de cinema de maior bilheteria de todos os tempos, Spielberg ainda recebe uma fatia de cada ingresso vendido nos parques da Universal, graças a sucessos como Tubarão, Jurassic Park e Indiana Jones. Seu novo filme, o thriller de ficção científica Disclosure Day, tem lançamento previsto para maio.