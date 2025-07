A- A+

MÚSICA De surpresa, Justin Bieber lança seu sétimo álbum, com faixa cantada por pastor Segundo gravadora, SWAG inaugura uma nova era musical do cantor, "inspirada por sua devoção como marido e pai"

De surpresa, nesta sexta-feira, o astro pop canadense Justin Bieber lançou no streaming “SWAG”, o seu sétimo álbum de estúdio.

O disco traz 21 faixas, incluindo colaborações com o rapper Gunna, o cantor gospel Dijon, o guitarrista e produtor mk.gee, o rapper Lil B, o comediante Druski, a rapper Sexyy Red, o músico Cash Cobain e o cantor e compositor Eddie Benjamin. A última música do álbum, "Forgiveness", não é interpretada por Bieber, mas pelo pastor e cantor gospel Marvin Winans.

Segundo nota da gravadora Universal Music, a “nova era musical” do cantor é “inspirada por sua devoção como marido e pai” e traz “uma perspectiva mais profunda e um som mais reflexivo, resultando em algumas das músicas mais pessoais do astro canadense até agora.”

“SWAG” é o primeiro álbum de Justin Bieber desde “Justice”, de 2021. Ele iniciou sua turnê mundial daquele disco no ano seguinte, mas teve que cancelá-la antecipadamente (logo após um show no Rock in Rio) devido a problemas de saúde.

O cancelamento da turnê aparentemente levou a problemas financeiros com seu então empresário, Scooter Braun, que supostamente ajudou Bieber a cobrir os mais de US$ 20 milhões que o cantor devia à promotora da turnê, a AEG Presents. Bieber e Braun resolveram recentemente a disputa, de acordo com o The Hollywood Reporter e o TMZ.

Em 2023, Bieber vendeu seu catálogo para a Recognition Music Group (então conhecida como Hipgnosis) por, segundo relatos, US$ 200 milhões. Essa foi a maior aquisição de catálogo da empresa até então.

