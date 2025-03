A- A+

entenda o caso De suspeita de vazamento de gás a morte por hantavírus: a cronologia do caso Gene Hackman Ator foi encontrado sem vida junto com a mulher, Betsy Arakawa

O mistério que chocou Hollywood nas últimas semanas e deixou a polícia cheia de questionamentos, finalmente, parece estar chegando fim. Como teriam morrido o ator Gene Hackman, de 95 anos, e sua mulher, Betsy Arakawa, de 65 anos, cujos corpos foram encontrados no dia 26 de fevereiro? Muitas foram as hipóteses levantadas nos últimos dias, mas as autópsias dos corpos deram uma resposta: ambos morreram por causas naturais.

A ciência define esse tipo de morte como aquela causada por doença ou mal funcionamento do corpo. No caso de Betsy, ela testou positivo para hantavírus, um vírus raro que aparece nos excrementos de roedores infectados.

Em alguns casos, a infecção que ele causa (hantavirose) pode levar à morte — o que, de fato, aconteceu. Como Hackman tinha 95 anos e uma saúde delicada por causa de problemas cardiovasculares e um quadro avançado de Alzheimer, as autoridades acreditam que ele sucumbiu à falta de cuidados. A mulher não só era sua principal cuidadora, como a única.

Antes dessa triste conclusão, muitas hipóteses, porém, foram levantadas, como vazamento de gás. O caso intrigou a polícia de Santa Fe, no Novo México, e comovou fãs ao redor do mundo, principalmente pelo fato de Hackman ser um dos atores mais adorados de Hollywood, dono de dois Oscars (melhor ator, em 1972, por “Operação França”; melhor ator coadjuvante em 1993 por “Os imperdoáveis”).

Confira abaixo a cronologia do caso Gene Hackman.

Corpos encontrados

No dia 26 de fevereiro, a polícia entrou na mansão do ator e o encontrou sem vida num dos banheiros. Também estavam mortos, num lavabo, a mulher dele, Betsy Arakawa, e um dos três cachorros do casal. A notícia foi divulgada logo cedo no dia 27, com um comunicado do xerife do condado de Santa Fe.

“Podemos confirmar que Gene Hackman e sua esposa foram encontrados mortos na tarde de quarta-feira em sua residência na Sunset Trail. Esta é uma investigação em andamento – no entanto, no momento, não acreditamos que haja indícios de crime.”

Primeira autópsia

Um resultado preliminar de autópsias nos corpos de Gene e Betsy não encontrou lesões produzidas por alguma ação externa.

"Os achados iniciais não apontaram nenhum trauma externo em nenhum dos indivíduos", destacou a polícia local, por meio do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé. "Testes toxicológicos e de monóxido de carbono foram solicitados para ambos os indivíduos. A maneira e a causa das mortes não foram determinadas. Os resultados oficiais da autópsia e dos relatórios toxicológicos estão pendentes. Esta continua sendo uma investigação em aberto".

Os testes de monóxido de carbono se tornaram importantes para determinar se houve algum vazamento de gás na residência que pudesse ter asfixiado o casal. A hipótese correu na imprensa americana, ainda que os bombeiros tenham informado não encontrar "nenhum sinal de vazamento de monóxido de carbono ou envenenamento".

Nove dias

No último dia de fevereiro, a polícia demonstrou ter uma visão mais límpida do caso. Isso porque divulgaram uma informação importante: Gene Hackman estava morto há cerca de nove dias quando foi encontrado.

O resultado final da autópsia ainda não estava pronto, mas foram obtidos dados do marcapasso dele. Com isso, puderam ter uma real noção de quando o aparelho parou de funcionar.

Neste dia também, a polícia eliminou qualquer suspeita em relação a vazamento de gás: não havia sinais de monóxido de carbono nos corpos encontrados.

Exame concluído

No dia 7 de março, as autoridades revelaram os resultados finais das autópsias nos corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa. Ela testou positivo para hantavírus e ele morreu por insufiência cardíaca.

O estado dos corpos prova também que ela estava morta há mais tempo que ele, o que permitiu a polícia montar o quebra-cabeça.

A doença de Alzheimer do ator, segundo a médica legista Heather Jarell, que acompanhou o caso, pode ter sido um fator determinante nas circunstâncias que cercaram as mortes. Suspeita-se que Hackman não percebeu que a mulher havia morrido uma semana antes dentro da casa que dividiam.

Investigação ainda aberta

A autópsia do corpo do cachorro ainda não foi concluída, e o xerife Adan Mendoza disse que o caso ainda não está fechado.

