"De tanto olhar, vi": exposição leva obras de Rinaldo Silva à Arte Plural Galeria

Rinaldo Silva abre ao público sua nova exposição, "De tanto olhar, vi", a partir desta quarta-feira (7), na Arte Plural Galeria. O artista plástico celebra 50 anos de carreira com obras inéditas.

Com 20 trabalhos, a mostra marca o retorno de Rinaldo a uma exposição individual na galeria após um hiato de seis anos. São telas, desenhos e cerâmicas que levam a uma reflexão sobre o tempo.

Entre os destaques, está um conjunto de pinturas feitas em 1986 e que, quase 40 anos depois, serão apresentadas integradas a releituras atuais. A ideia da exposição é refletir sobre o exato instante que define o momento do olhar como forma de aprisionamento do tempo.

Nascido em São Paulo, Rinaldo Silva veio morar no Recife com apenas 9 meses de vida, começando a pintar aos 13 anos. Mais tarde, aos 19, recebeu seu primeiro prêmio, sendo considerado o artista mais promissor de Pernambuco do Salão de Artes do Museu do Estado.

Serviço:

Exposição “De tanto olhar, vi”, com obras de Rinaldo Silva

Quando: visitação a partir desta quarta-feira (7); de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Recife Antigo)

Entrada gratuita

Instagram: @arte_plural_galeria



