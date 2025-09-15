A- A+

STREAMING De ''Tapas & Beijos'' a ''Ainda Estou Aqui'': onde assistir a Fernanda Torres, que completa 60 anos Veja lista de filmes, séries e novelas estrelados pela atriz

Fátima, Claudete, Eunice, Simone, Maria, Iara e Marilena. Em 60 anos de vida, completados neste dia 15 de setembro, e mais de 45 de carreira, Fernanda Torres foi muitas mulheres — e diversas delas estão a um play de distância.

Abaixo, selecionamos filmes, novelas e séries estrelados pela atriz e disponíveis em plataformas de streaming.

FILMES

Eu sei que vou te amar (Mubi)

Pelo papel no filme de 1986, dirigido por Arnaldo Jabor, Fernanda ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes. Ela interpreta a personagem feminina de um casal, recém-separado, que se reencontra de decide fazer um "jogo da verdade" sobre a relação.



Beijo 2348/72 (À la Carte)

Dirigido por Walter Rogério e lançado em 1990, o filme conta a história de do operário Norival (o ator Chiquinho Brandão), que é despedido do trabalho quando visto beijando a colega Catarina (Maitê Proença) durante o expediente. Claudete (Fernanda Torres), que "paquerava" o rapaz, numa crise de ciúmes, aceita depor contra ele no processo trabalhista.

Terra estrangeira (Netflix e Globoplay)

Dirigido por Walter Salles em 1996, o filme é estrelado por Fernanda e pelo ator Fernando Alves Pinto, que interpreta Paco. Sem perspectiva de vida no Brasil, Paco leva uma encomenda misteriosa para Portugal. Lá, ele conhece um casal Alex (Fernanda) e Miguel (Alexandre Borges) e, juntos, se envolvem em um esquema de contrabando.

O que é isso, companheiro? (Globoplay, Mubi e Prime Video)

A produção dirigida por Bruno Barreto, de 1997, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro na época. A sinopse oficial diz: "Durante a ditadura, jovens optam pela luta armada para enfrentar o regime. Integrantes do MR-8 e da ALN sequestram o embaixador americano em troca de prisioneiros políticos". Fernanda interpreta a guerrilheira Maria.

Traição (Mubi)

Dirigido por Arthur Fontes, José Henrique Fonseca e Cláudio Torres em 1998, este filme tem os roteiros baseados em crônicas de Nelson Rodrigues. O elenco tem Fernanda Torres e a mãe, Fernanda Montenegro, além de Alexandre Borges, Pedro Cardoso, Francisco Cuoco e Drica Moraes.

Gêmeas (Mubi)

Andrucha Waddington, marido de Fernanda, dirige este filme de 1999, também baseado numa história de Nelson Rodrigues. Num bairro de classe-média do Rio de Janeiro, as gêmeas idênticas Iara e Marilena, interpretadas por Fernanda, vivem enganando os homens, ao se passar uma pela outra, para desespero do pai, Dr. Jorge, interpretado por Francisco Cuoco.

Casa de areia (Netflix)

Outro filme de Fernanda dirigido por Andrucha Waddington e também com Fernanda Montenegro, de 2005. O português Vasco (Ruy Guerra) leva a esposa grávida, Áurea (Fernanda Torres), e a mãe dela, Dona Maria (Fernanda Montenegro), para o sonho de viver em terras prósperas, recentemente compradas por ele. Mas tudo se transforma em pesadelo quando, após uma longa e cansativa viagem, eles percebem que as terras estão em um lugar totalmente inóspito.

Saneamento Básico, o Filme (Globoplay, Mubi e Netflix)

Em 2007, Jorge Furtado filmou esta comédia com Fernanda, Wagner Moura, Camila Pitanga e Bruno Garcia sobre um grupo de moradores de uma pequena vila no sul do Brasil que se reúnem para pedir melhoras no sistema de tratamento de esgoto da cidade. A solução que eles enxergam é a produção de um filme para angariar os custos da obra, já que a prefeitura não tem dinheiro para tal.

Jogo de cena (Netflix)

Fernanda é uma das atrizes deste documentário do mestre Eduardo Coutinho, lançado também em 2007. Mulheres comuns contam suas histórias num estúdio e várias atrizes interpretaram, a seu modo, essas mesmas histórias, borrando a linha de realidade e ficção.

Ainda estou aqui (Globoplay)

No filme de Walter Salles, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2024, Fernanda interpreta Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, ex-deputado morto pela ditadura militar. Ela também foi indicada ao prêmio de Hollywood por sua interpretação da viúva que luta pela manutenção da família e o reconhecimento do crime.

SÉRIES E NOVELAS

Selva de Pedra (Globoplay)

Em 1986, a TV Globo produziu uma versão em cores desta novela de Janete Clair, originalmente exibida em 1972. Cristiano (desta vez Tony Ramos) e Simone (Fernanda Torres) deixam Campos, no interior do Rio, onde ele teme ser acusado de um crime do qual participou, e partem para a capital. Lá, se apaixonam, mas as tentações do poder colocam o amor dos dois à prova.Foi o primeiro remake do horário nobre da emissora.

Os normais (Globoplay)

De 2001 a 2003, Fernanda interpretou Vani e Luis Fernando Guimarães, Rui, um casal de classe média com manias, preconceitos e falhas de caráter. Eles tornam qualquer fator da vida a dois uma confusão.

Tapas & Beijos (Globoplay)

Fernanda Torres e Andréa Beltrão, interpretaram, de 2011 a 2015, as inesquecíveis amigas Fátima e Sueli, respectivamente. Enquanto trabalham numa loja de aluguel de vestidos de noiva, elas tentam encontrar o grande amor.

Filhos da Pátria (Globoplay)

Nesta comédia histórica, Geraldo Bulhosa (Alexandre Nero) e a esposa, Maria Teresa (Fernanda Torres), tentam melhorar de vida no Brasil logo após a Independência, em 1822. Teve duas temporadas, a partir de 2017.

Fim (Globoplay)

Baseada no livro homônimo de Fernanda, esta série acompanha um grupo de amigos que não acredita que a vida se limita a encontrar o amor e ser feliz para sempre. A adaptação foi feita pela própria Fernanda e a direção foi de Andrucha Waddington e Daniela Thomas. Com Fábio Assunção, Marjorie Estiano, Emilio Dantas e Débora Falabella.

Veja também