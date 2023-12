De tatuagem íntima a CPI, relembre polêmicas de Zé Neto, internado após acidente de carro

A- A+

O cantor sertanejo Zé Neto — internado na noite da última terça-feira (5), em decorrência de um grave acidente de carro na rodovia BR-153, próximo à cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo — é conhecido, fora dos palcos, por polêmicas e posicionamentos controversos. No último ano, uma declaração do artista a respeito de uma tatuagem íntima realizada pela cantora Anitta desencadeou uma série de questionamentos a respeito das verbas públicas milionárias destinadas a apresentações de cantores sertanejos no país. O caso ficou conhecido como CPI dos sertanejos

Num show realizado no dia 13 de maio de 2022, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, Zé Neto disse não depender da Lei Rouanet e fez críticas a Anitta, ironizando uma tatuagem que ela disse ter feito no ânus. "Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se a gente está bem ou mal", afirmou.

A fala escondia o fato de que Zé Neto e sua dupla Cristiano haviam recebido R$ 400 mil oriundos de recursos públicos para subir ao palco naquela ocasião, como posteriormente revelou o GLOBO. A apresentação havia sido bancada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município por meio de um contrato com inexigibilidade de licitação — em palavras claras, não houve concorrência para a definição de valores pelo serviço prestado.

O fato acabou dando origem a uma série de questionamentos a respeito das verbas destinadas a apresentações de cantores sertanejos e sem licitação. Daí em diante, alguns artistas passaram a perder cachês milionários em cidades pequenas e viraram alvo do Ministério Público.

Uma apresentação de Gusttavo Lima, que custaria aos cofres da cidade o valor de R$ 1,2 milhão, foi cancelada pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. O show estava previsto para o dia 20 de junho, durante a 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos. Nas redes sociais, o prefeito Zé Fernando (MDB) publicou uma nota em que disse que a festa foi "envolvida numa guerra político-partidária, que nada tem a ver com a cidade".

Além de Gusttavo Lima, que teria o maior valor pago pelo município entre as contratações divulgadas no site oficial, a prefeitura anunciou o cancelamento do show de Bruno e Marrone, marcado para mesma data e que custaria R$520 mil.

O uso indevido de verbas públicas milionárias gerou revolta — e o caso, investigado à época por instituições como o Ministério Público, passou a ser chamado de CPI dos Sertanejos por internautas nas redes sociais. "E eu achando que tava só fazendo uma tatuagem no tororó", comentou Anitta, ironizando a situação, naquele período.

No início deste ano, Zé Neto voltou a se pronunciar sobre o assunto e pediu desculpas a Anitta, por meio de um programa de TV. "Eu acho que tudo na vida é uma questão de fases. Muitas pessoas podem interpretar isso positivamente ou negativamente. Estou feliz hoje, tranquilo, estou com o minha vida calma. Estava [quando fez a declaração] passando por um momento muito conturbado, um momento de divisão. E hoje eu falo com sinceridade, não precisava estar falando isso, mas estou falando de coração, como um pedido de desculpas também, por um possível comentário errado que eu fiz", disse ele.

Veja também

LIVRO Fabrício Corsaletii leva prêmio de Livro do Ano no Jabuti 2023