A- A+

SAUDADE De Tina Turner a Matthew Perry: os artistas que se foram em 2023, em suas próprias palavras Uma lista de mentes criativas que nos deixaram este ano e as frases que os definem

As muitas pessoas criativas que morreram este ano construíram a sua sabedoria ao longo de vidas generosamente longas ou demasiado curtas, através de tempos de paz e períodos de conflito. As suas ideias, perspectivas e humanidade ajudaram a moldar as nossas: na linguagem falada, escrita ou não dita; em notas acertadas, linhas entregues, limites ultrapassados. Aqui está uma homenagem a apenas alguns deles, em suas vozes.

“Nunca pensei em desistir dos meus sonhos. Pode-se dizer que tive um otimismo invencível.”

— Tina Turner, cantora, nascida em 1939

“As palavras são terrivelmente poderosas e as palavras proferidas são 10 vezes mais poderosas. A palavra falada é a ciência sobre a qual todo o universo é construído.”

- Sinead O'Connor, musicista, nascida em 1966

“Um editor é um leitor que edita.”

— Robert Gottlieb, editor e autor, nascido em 1931

“Às vezes acho que passei pelo vício, pelo alcoolismo e pela fama, tudo para fazer o que estou fazendo agora, que é ajudar as pessoas.”

- Matthew Perry, ator, nascido em 1969

“A civilização não pode durar ou avançar sem cultura.”

— Ahmad Jamal, músico, nascido em 1930

“Os movimentos não morrem porque a luta não morre.

— Harry Belafonte, cantor e ator, nascido em 1927

“Algumas pessoas dizem aos artistas que eles deveriam mudar. Mudar o que? É como dizer: ‘Por que você não anda ou fala de maneira diferente?’ Não consigo mudar minha voz. É assim que eu sou."

— Fernando Botero, artista, nascido em 1932

“Não sei se encontrei o meu caminho, mas sei que me sinto feliz.”

— David Crosby, músico, nascido em 1941

“Não tenho um desejo motivado de realmente estar no ato de escrever. Mas minha resposta a qualquer forma de entusiasmo pela leitura é querer escrever.”

- A.S. Byatt, autor, nascido em 1936

“Minha ambição de vida foi unir a maior seriedade das questões com a maior leveza da forma.”

— Milan Kundera, autor, nascido em 1929

“Você passa muito tempo pensando em como escrever um livro, provavelmente não deveria estar falando sobre isso. Você provavelmente deveria estar fazendo isso.

— Cormac McCarthy, autor, nascido em 1933

“A palavra ‘jazz’, para mim, significa apenas ‘eu te desafio’”.

- Wayne Shorter, músico, nascido em 1933

“O que é um cantor de jazz? Alguém que improvisa? Mas eu não: prefiro a simplicidade.”

— Astrud Gilberto, cantora, nascida em 1940

“A vida ensina como vivê-la se você viver o suficiente.”

- Tony Bennett, músico, nascido em 1926





Veja também

FAMOSOS Veja fortunas de Maíra Cardi e Thiago Nigro, que se casaram no civil com regime de comunhão de bens