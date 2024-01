De Tom Felton a Tori Spelling, ''celebridades desempregadas'' revivem nas redes seus sucessos

A- A+

"Que fim levou?" é uma fórmula clássica do jornalismo moderno que sempre funciona nas pesquisas na Internet. Afinal, é comum nos lembrarmos de alguém que fez muito sucesso no passado, mas sumiu das manchetes. Para satisfazer a nossa curiosidade, vamos ao Google saber como a pessoa está. Mas, em tempos de redes sociais, cada vez mais celebridades "sumidas" conseguem sair do esquecimento por seus próprios meios.

Esse fenômeno já chamou a atenção do público e alguns internautas vem se referindo a esses famosos do passado como "celebridades desempregadas".

O apelido não é uma sugestão de que eles realmente não trabalhem, mas sim uma referência ao fato de que o que fazem hoje não justifica tanto interesse da mídia quanto seus papeis do passado. Um passado que reivindicam continuamente, aproveitando ao máximo esse sucesso distante.

Draco Malfoy

Um dos exemplos mais claros dessa tendência é Tom Felton, o ator britânico que interpretou o malvado Draco Malfoy na saga "Harry Potter". Se o leitor for um usuário ativo do TikTok, já deve ter se deparado com o rosto de Felton. Quase todo o conteúdo que ele gera tem a ver, direta ou indiretamente, com a criação de J.K. Rowling. Ele reage a vídeos em que as pessoas o imitam dizendo a palavra ''Potter'', parabeniza um antigo colega de filmagem por seu aniversário, relembra uma anedota com Daniel Radcliffe ou divulga seu livro de memórias lançado em outubro de 2022.

A técnica fez maravilhas para Felton: ele já acumula mais de 10 milhões de seguidores e mais de 155 milhões de curtidas naquela rede, mas também alguns milhares de críticas. Frases como ''Arranje um emprego'', ''Pare de basear sua personalidade em algo que aconteceu há séculos'' ou ''Deixe Draco ir embora'' aparecem com frequência nos comentários de seus vídeos. Porém, seja pela adoração de muitos usuários ou por puro ódio, o ator tem sua própria hashtag: #DracoTok, com quase 35 bilhões de visualizações (sim, o número está correto). E ele nunca deixou de trabalhar no cinema e na televisão, embora em produções britânicas de médio porte, e poderia viver facilmente com esses empregos, mas não parou de capitalizar seu maior sucesso.

Taylor e Taylor

Felton não é de forma alguma o único artista a fazer isso. Em vídeo publicado recentemente no YouTube sobre o assunto, o analista de internet Casey Aonso cita outros personagens, como Taylor Lautner, o lobisomem da saga "Crepúsculo", que explora há algum tempo seu curto relacionamento com Taylor Swift (eles namoraram por alguns meses em 2009). Há também Jerry Russo e Jennifer Stone, da série infantil "Os feiticeiros de Waverly Place", que há quase um ano apresentam um podcast no qual revisitam os episódios, contando anedotas e entrevistando outros protagonistas, como Selena Gomez.

Office Ladies

O podcast de resenhas se tornou um fenômeno nos Estados Unidos. Muitos artistas revivem os velhos tempos (e velhos sucessos) comentando suas séries. Neste campo, um dos casos de maior sucesso é o Office Ladies, apresentado por Jenna Fischer e Angela Kinsey, respectivamente Pam e Angela no aclamado "The Office". Aproveitando a popularidade da série — uma fonte inesgotável de memes —, elas revisam cada um dos 201 episódios, relembrando bastidores desconhecidos dos fãs e entrevistando alguns de seus colegas de elenco.

E a onda continua. Zach Braff e Donald Faison, o JD e Christopher de "Scrubs", fazem mais ou menos o mesmo em "Fake doctors, real friends with Zach + Donald". Rachel Bilson e Melinda Clarke, estrelas de "The OC", apresentam "Welcome to the OC, bitches!". Luke Danes faz o mesmo com "Gilmore girls" em "I am all in with Scott Patterson"; Jodie Sweetin e Andrea Barber com "Full house", em "How rude, Tanneritos!"; e Jennie Garth e Tori Spelling (Kelly e Donna) com "90210MG".

