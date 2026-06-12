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COPA DO MUNDO De Tom Hanks a Natalie Portman, astros de Hollywood ajudam a impulsionar paixão por futebol nos EUA Atores, empresários e celebridades investem em clubes locais, passam a frequentar arquibancadas e ampliam interesse pela modalidade

Paixão nacional em países como Brasil, Argentina, Espanha e Inglaterra, o futebol nunca ocupou nos Estados Unidos o mesmo espaço cultural de modalidades como futebol americano, basquete e beisebol. Das últimas décadas pra cá, porém, o cenário vem dando sinais de mudança. O crescimento da Major League Soccer (MLS) — a principal liga de futebol profissional masculino — e, agora, a realização da Copa do Mundo 2026 em solo americano contribuem para ampliar o interesse entre o público local.

A transformação passa, sobretudo, por Hollywood. De atores premiados a apresentadores de TV, um time robusto de celebridades americanas se tornou defensora do futebol, seja frequentando estádios, investindo em clubes ou usando a própria influência para promover a modalidade. Com a seleção dos Estados Unidos iniciando sua trajetória no Mundial nesta sexta-feira (12) — em partida contra o Paraguai, às 22h (no horário de Brasília) —, relembre alguns famosos que vêm ajudando a aproximar a terra do Tio Sam ao esporte mais popular do planeta.

Matthew McConaughey

McConaughey é um dos proprietários do Austin FC, clube que estreou na MLS em 2021 - Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Poucos artistas, nos EUA, abraçam o futebol de forma tão pública quanto o ator texano. Vencedor do Oscar por " Clube de Compras Dallas" (2013), Matthew McConaughey é um dos proprietários do Austin FC, clube que estreou na MLS em 2021. Tão envolvido está com o projeto que recebeu o título simbólico de "ministro da cultura" da equipe, participando ativamente da construção da identidade do clube. Vale lembrar que o astro de Hollywood é casado com a modelo brasileira Camila Alves McConaughey. Não à toa, é amante declarado da história do futebol verde e amarelo.

Will Ferrell

Will Ferrell em cena do filme 'Papai bate um bolão' (2005) — Foto: Divulgação

Conhecido por comédias como "O âncora: a lenda de Ron Burgundy" (2004), "Papai bate um bolão" (2005) e "Quase irmãos" (2008), Will Ferrell é um dos rostos mais famosos ligados ao Los Angeles FC, principal clube da cidade americana. O ator e humorista integra o grupo de proprietários da franquia desde sua fundação e costuma marcar presença em partidas e eventos, o que o tornou uma das celebridades mais associadas ao crescimento do futebol nos Estados Unidos.

Drew Carey

Drew Carey torce para o Seattle Sounders em partida do time — Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador de televisão e humorista está entre os investidores históricos do Seattle Sounders, uma das equipes mais populares da MLS. Drew Carey participou da criação do clube e chegou a defender mecanismos de participação dos torcedores em sua gestão, algo inspirado em modelos tradicionais do futebol mundial.

Natalie Portman

Natalie Portman, em partida do time de futebol Angel City — Foto: Reprodução/HBO

Nascida em Jerusalém e criada nos Estados Unidos, a atriz vencedora do Oscar (por "Cisne negro"m de 2010) é uma das idealizadoras do Angel City FC, equipe da liga profissional feminina americana (NWSL). O projeto reúne diversas personalidades do entretenimento e do esporte e se tornou um símbolo da expansão do futebol feminino no país.

Reese Witherspoon

A atriz Reese Witherspoon — Foto: Stewart Cook/AFP

A estrela de "Legalmente loira" (2001) integra o grupo de investidores do Nashville SC, time americano de futebol. Embora a participação de Reese Witherspoon no esporte seja menos midiática do que a de outros artistas, ela faz parte da crescente lista de celebridades que enxergaram na modalidade uma oportunidade de negócio e de conexão com suas comunidades locais, como já afirmou.

Michael B. Jordan

Ator ampliou sua relação com o esporte ao adquirir participação no Bournemouth, clube inglês que disputa a Premier League - Foto: Divulgação

O protagonista de "Creed: nascido para lutar" (2015) e "Pantera Negra" (2018) ampliou sua relação com o esporte ao adquirir participação no Bournemouth, clube inglês que disputa a Premier League. O investimento de Michael B Jordan reforçou uma tendência cada vez mais comum entre celebridades americanas: a de apostar também em equipes europeias. E mais. Ajudou a ampliar o interesse da audiência americana pelo esporte.

Kim Kardashian

Kim Kardashian foi vista em partidas de grandes clubes europeus e da seleção dos Estados Unidos - Foto: AFP

A empresária e influenciadora digital se tornou presença frequente em estádios ao acompanhar o filho Saint, fruto da antiga relação com o rapper Kanye West. A criança, de 7 anos, é apaixonada por futebol. Nos últimos anos, Kim Kardashian foi vista em partidas de grandes clubes europeus e da seleção dos Estados Unidos, ajudando a dar visibilidade ao esporte entre um público que tradicionalmente não o acompanha.

Tom Hanks

Hanks já demonstrou diversas vezes simpatia pelo Aston Villa e costuma acompanhar a campanha da equipe - Foto: Daniel Leal-Olivas / AFP

Embora não tenha participação societária em clubes, o ator vencedor de dois Oscars é conhecido por seu interesse pelo futebol inglês. Hanks já demonstrou diversas vezes simpatia pelo Aston Villa e costuma acompanhar a campanha da equipe.

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