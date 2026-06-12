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COPA DO MUNDO

De Tom Hanks a Natalie Portman, astros de Hollywood ajudam a impulsionar paixão por futebol nos EUA

Atores, empresários e celebridades investem em clubes locais, passam a frequentar arquibancadas e ampliam interesse pela modalidade

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Da esquerda para a direita, Natalie Portman, Michael B. Jordan, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey e Tom Hanks: astros de Hollywood impulsionam popularidade do futebol nos EUA Da esquerda para a direita, Natalie Portman, Michael B. Jordan, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey e Tom Hanks: astros de Hollywood impulsionam popularidade do futebol nos EUA  - Foto: Reprodução/HBO, Reprodução/Instagram e AFP

Paixão nacional em países como Brasil, Argentina, Espanha e Inglaterra, o futebol nunca ocupou nos Estados Unidos o mesmo espaço cultural de modalidades como futebol americano, basquete e beisebol. Das últimas décadas pra cá, porém, o cenário vem dando sinais de mudança. O crescimento da Major League Soccer (MLS) — a principal liga de futebol profissional masculino — e, agora, a realização da Copa do Mundo 2026 em solo americano contribuem para ampliar o interesse entre o público local.

A transformação passa, sobretudo, por Hollywood. De atores premiados a apresentadores de TV, um time robusto de celebridades americanas se tornou defensora do futebol, seja frequentando estádios, investindo em clubes ou usando a própria influência para promover a modalidade. Com a seleção dos Estados Unidos iniciando sua trajetória no Mundial nesta sexta-feira (12) — em partida contra o Paraguai, às 22h (no horário de Brasília) —, relembre alguns famosos que vêm ajudando a aproximar a terra do Tio Sam ao esporte mais popular do planeta.

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Matthew McConaughey

Ator Matthew McConaughey  McConaughey é um dos proprietários do Austin FC, clube que estreou na MLS em 2021 - Foto: Alberto Pizzoli/AFP 

Poucos artistas, nos EUA, abraçam o futebol de forma tão pública quanto o ator texano. Vencedor do Oscar por " Clube de Compras Dallas" (2013), Matthew McConaughey é um dos proprietários do Austin FC, clube que estreou na MLS em 2021. Tão envolvido está com o projeto que recebeu o título simbólico de "ministro da cultura" da equipe, participando ativamente da construção da identidade do clube. Vale lembrar que o astro de Hollywood é casado com a modelo brasileira Camila Alves McConaughey. Não à toa, é amante declarado da história do futebol verde e amarelo.

Will Ferrell

Will Ferrell em cena do filme 'Papai bate um bolão' (2005) Will Ferrell em cena do filme 'Papai bate um bolão' (2005) — Foto: Divulgação

Conhecido por comédias como "O âncora: a lenda de Ron Burgundy" (2004), "Papai bate um bolão" (2005) e "Quase irmãos" (2008), Will Ferrell é um dos rostos mais famosos ligados ao Los Angeles FC, principal clube da cidade americana. O ator e humorista integra o grupo de proprietários da franquia desde sua fundação e costuma marcar presença em partidas e eventos, o que o tornou uma das celebridades mais associadas ao crescimento do futebol nos Estados Unidos.

Drew Carey

Drew Carey torce para o Seattle Sounders em partida do timeDrew Carey torce para o Seattle Sounders em partida do time — Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador de televisão e humorista está entre os investidores históricos do Seattle Sounders, uma das equipes mais populares da MLS. Drew Carey participou da criação do clube e chegou a defender mecanismos de participação dos torcedores em sua gestão, algo inspirado em modelos tradicionais do futebol mundial.

Natalie Portman

Natalie Portman, em partida do time de futebol Angel City Natalie Portman, em partida do time de futebol Angel City — Foto: Reprodução/HBO

Nascida em Jerusalém e criada nos Estados Unidos, a atriz vencedora do Oscar (por "Cisne negro"m de 2010) é uma das idealizadoras do Angel City FC, equipe da liga profissional feminina americana (NWSL). O projeto reúne diversas personalidades do entretenimento e do esporte e se tornou um símbolo da expansão do futebol feminino no país.

Reese Witherspoon

A atriz Reese Witherspoon A atriz Reese Witherspoon — Foto: Stewart Cook/AFP

A estrela de "Legalmente loira" (2001) integra o grupo de investidores do Nashville SC, time americano de futebol. Embora a participação de Reese Witherspoon no esporte seja menos midiática do que a de outros artistas, ela faz parte da crescente lista de celebridades que enxergaram na modalidade uma oportunidade de negócio e de conexão com suas comunidades locais, como já afirmou.

Michael B. Jordan

Michael B. JordanAtor ampliou sua relação com o esporte ao adquirir participação no Bournemouth, clube inglês que disputa a Premier League - Foto: Divulgação

O protagonista de "Creed: nascido para lutar" (2015) e "Pantera Negra" (2018) ampliou sua relação com o esporte ao adquirir participação no Bournemouth, clube inglês que disputa a Premier League. O investimento de Michael B Jordan reforçou uma tendência cada vez mais comum entre celebridades americanas: a de apostar também em equipes europeias. E mais. Ajudou a ampliar o interesse da audiência americana pelo esporte.

Kim Kardashian

Kim KardashianKim Kardashian foi vista em partidas de grandes clubes europeus e da seleção dos Estados Unidos - Foto: AFP

A empresária e influenciadora digital se tornou presença frequente em estádios ao acompanhar o filho Saint, fruto da antiga relação com o rapper Kanye West. A criança, de 7 anos, é apaixonada por futebol. Nos últimos anos, Kim Kardashian foi vista em partidas de grandes clubes europeus e da seleção dos Estados Unidos, ajudando a dar visibilidade ao esporte entre um público que tradicionalmente não o acompanha.

Tom Hanks

Ator Tom Hanks Hanks já demonstrou diversas vezes simpatia pelo Aston Villa e costuma acompanhar a campanha da equipe - Foto: Daniel Leal-Olivas / AFP

Embora não tenha participação societária em clubes, o ator vencedor de dois Oscars é conhecido por seu interesse pelo futebol inglês. Hanks já demonstrou diversas vezes simpatia pelo Aston Villa e costuma acompanhar a campanha da equipe.

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