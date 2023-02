A- A+

LITERATURA "De Tudo Se Faz Canção - Os 50 Anos do Clube da Esquina": livro ganha lançamento no Recife Organizado por Márcio Borges e Chris Furtado, publicação, da Garota FM Books, celebra as cinco décadas do 'movimento' mineiro da Música Popular Brasileira

Dos álbuns revolucionários (e incontestáveis) da Música Popular Brasileira (MPB), "Clube da Esquina" (1972) merece celebrações infindas, literárias inclusive, tal qual o lançamento do livro "De Tudo Se Faz Canção - Os 50 Anos do Clube da Esquina" nesta terça-feira (28), no Mocó Bistrô/Armazém São Jorge, nas Graças, Zona Norte do Recife.



Organizado por Márcio Borges, letrista do Clube, e pela pesquisadora e biógrafa Chris Fuscaldo, a obra - da Garota FM Books - foi produzido exatamente para enaltecer o 'movimento' cultural assinado no início da década de 1970 por Milton Nascimento e Lô Borges, e que em 2022 completou meio século.



Crédito: Reprodução/Instagram





No livro, há depoimentos de Milton e de Lô Borges, além de escritos de Alaíde Costa. A obra traz também textos de um dos letristas do Clube e organizador da publicação, Márcio Borges, e uma biografia do movimento nascido nas Minas Gerais, colocando o estado no mapa do cancioneiro nacional, fato contado por Chris Fuscaldo.

Ainda sobre o livro...

"De Tudo Se Faz Canção - Os 50 Anos do Clube da Esquina" é minucioso, também em cada uma das faixas que compõem o álbum de 1972, com escritos contador por Charles Gavin, Leandro Souto Maior, Kamille Viola e Patrícia Palumbo, entre outros nomes.



Um pré e um posfácio também integram o contexto da obra, contando sobre as celebrações dos 50 anos do LP, em meio a depoimentos do elenco do musical "Os Sonhos Não Envelhecem", de Ricardo Alexandre - do podcast Discoteca Básica.



Marcos Sabino, produtor do Festival Marazul, no Rio de Janeiro, especificamente em Niterói, onde o disco foi pré-produzido nos idos anos de 1970, também assina escritos no livro, que tem o valor de capa de R$ 149.



Tanto Márcio quanto Chris Fuscaldo estarão presentes no lançamento, autografando a obra. Na ocasião também haverá show da Banda da Esquina. Além de Recife, as cidades de João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE) também recebem lançamento do livro.



Serviço

Lançamento do livro "De Tudo Se Faz Canção - Os 50 Anos do Clube da Esquina", organizado por Márcio Borges e Chris Fuscaldo



Onde: Mocó Bistrô/Armazém de São Jorge, Graças, às 19h

Quando: Terça-feira (28)



Preço do livro R$ 149



Rua das Graças, 178, Graças



Veja também

FOMENTO Inscrições para editais do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) são prorrogadas; veja novas datas