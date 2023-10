A- A+

Música De última hora, Solange Almeida anuncia show gratuito no Parque Santana, nesta sexta (27) Após mudanças de local e adiamento, apresentação foi anunciada pela cantora, em seus stories do Instagram, para ter início às 18h

Menos de meia hora antes de subir ao palco em sua aguardada apresentação surpresa que integra a turnê "Eletrobrasilidade", promovida pela Eletrobras, a cantora baiana Solange Almeida anunciou, através dos stories de seu instagram, que a apresentação que seria realizada na última segunda-feira (23), finalmente será realizada no Parque Santana, às 18h, com entrada gratuita.

"Meu povo, não falei que ia ter pocket show em Recife? Pois o dia chegou. Hoje, a partir das 18, estarei no Parque Santana, evento aberto e gratuito. Vamos celebrar o último show da turnê eletrobrasilidade", avisou a cantora.

Mudanças de local e adiamento

O show gratuito da cantora Solange Almeida, marcado para esta segunda-feira (23), incialmente para a Praça do Derby, teve o seu local e horário alterados. Ela chegou a anunciar - e depois apagar de suas redes - que a apresentação seria às 18h, no Parador, Bairro do Recife. O show, contudo, foi adiado, para revolta dos fãs que compareceram ao local.



"Tudo isso foi feito pensando em vocês, na segurança de todos", afirmou a cantora nas redes sociais, ao anunciar as mudanças no evento.

Campanha comercial

A apresentação faz parte da turnê "Eletrobrasilidade", promovida pela Eletrobras. Belém, no Pará, foi a primeira cidade a receber o projeto, com show de Gaby Amarantos. Dudu Nobre fez apresentação "surpresa" no bairro Méier, no Rio de Janeiro. Depois do Recife, será a vez de Florianópolis, em Santa Catarina.

