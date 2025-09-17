A- A+

celebridades De volta a Madri, Virginia teria passado a malhar na academia da mansão de Vini Jr. Web aponta que influencer vive affair com jogador de futebol do Real Madrid

Virginia Fonseca voltou a Madri, na Espanha. O simples retorno à cidade já acendeu alerta entre os seguidores atentos da influencer, em razão do suposto caso que estaria vivendo com o jogador Vini Jr, do Real Madrid — atualmente, ele possui uma mansão na região. E os rumores tomaram conta da web quando a também empresária publicou stories no Instagram treinando na que seria a academia do atleta brasileiro.

As semelhanças entre o local onde está Virginia e o espaço de treino de Vini são muitas, segundo as especulações. Vão desde o piso em tom azulado a alguns aparelhos modernos, com os mesmos adereços, além da iluminação de LED, feita com uma fita luminária dupla que se estende pelas arestas do teto.



Logo depois de voltar para a capital espanhola, a influencer decidiu ir à academia como uma das primeiras atitudes do seu dia. “Cheguei treinando e meus companheiros todos dormindo”, brincou ela em um story. Ela ainda brincou que não gosta muito de alguns exercícios enquanto treinava ao lado da amiga, Duda Freire, que também compartilhou alguns registros no local.

“É a mesma academia que a Virginia treinou hoje”, apontaram alguns fãs do atleta. “Inclusive, alguns aparelhos dá para reconhecer. Seja feliz, Virginia. Isso aí.”

