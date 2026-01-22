De volta ao universo do "BBB", Aline Patriarca estreia no time de apresentadores do "Mesacast BBB"

A- A+

Ao longo do último ano, Aline Patriarca viu sua vida se transformar de forma intensa e instantânea. Após viver a experiência do “Big Brother Brasil 25”, a influenciadora volta ao programa não como participante, mas como voz que guia as conversas do programa “Mesacast BBB”, que vai ao ar no Multishow.



Sua transição de ex-BBB a apresentadora simboliza como o reality, além de revelar personagens, também abre caminhos para novas carreiras diante das câmeras. “Estava ansiosa para voltar ao ‘BBB’ em uma nova fase. Cheguei aqui com vontade de entregar conteúdos interessantes e com muito humor”, aponta.



Podcast

O programa do Multishow, que vai ao ar de segunda a sexta, traz debates sobre os últimos acontecimentos e personagens que estarão no centro dos holofotes da produção comandada por Tadeu Schmidt. Tudo em formato de podcast e com convidados especiais.



“Felicidade e entusiasmo se encaixam perfeitamente no que sinto agora, por ter a oportunidade de apresentar um programa que entretém a galera de casa, que tem a missão de brincar com os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil”, vibra.



Na produção, Aline forma par com Ed Gama às quartas e quintas. Enquanto, Vinícius Nascimento, que também participou da edição do ano passado da competição, se junta à jornalista e apresentadora Fernanda Catania, a Foquinha, na bancada do programa às segundas e terças.



Já às sextas, o time se reveza na apresentação. “Fazer no mesmo momento que o Vini, que é o meu parceiro de vida, representa que estamos crescendo e no caminho certo, que conseguimos entregar o nosso melhor para as pessoas e claro sem deixar de ser quem somos em nossa essência”, celebra Aline, que formou dupla com Vinícius no reality show.



Ex-BBB 25

Durante sua passagem pelo “BBB 25”, Aline movimentou a disputa com presença no jogo. Diversos momentos da antiga participante nas dinâmicas do programa viralizaram, tornando-a uma participante muito lembrada pelos fãs do reality.



A influenciadora tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram e faz parte da ViU, área da Globo responsável por projetos comerciais em marketing de influência.



“É inenarrável o sentimento que carrego diante de tudo o que está acontecendo na minha vida. Estou feliz por enxergar tantas oportunidades maravilhosas”, afirma.



SERVIÇO

“Mesacast BBB” – Segunda a sexta, às 19h30, no Multishow

