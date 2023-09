De volta aos palcos após oito anos, Restart anuncia data de show em Pernambuco; confira

A- A+

A banda Restart anunciou o retorno aos palcos após oito anos de hiato. A turnê “Pra Você Lembrar”, que marca a despedida oficial do grupo, chega a Pernambuco no dia 20 de janeiro, no palco do Classic Hall, em Olinda.

Os ingressos já estão à venda no site Ticket 360. Também foram anunciados shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Curitiba. A primeira apresentação da turnê, que será na Capital paulista, em outubro, teve as entradas esgotadas em apenas duas horas.

O espetáculo de reencontro vem sendo preparado há quase um ano por Pe Lu (vocais e guitarra), Pe Lanza (vocais e baixo), Thomas (bateria) e Koba (vocais e guitarra), integrantes da “banda colorida”. Restart fez sucesso entre o público adolescente da década passada, vendendo mais de meio milhão de discos.



Entre 2008 e 2015, o grupo lançou quatro discos de estúdio. O repertório do show contará com faixas de todos os álbuns, incluindo “Levo Comigo”, “Recomeçar” e “Menina Estranha”.

Veja também

CINEMA Com Sophie Charlotte na pele de Gal Costa, "Meu Nome é Gal" ganha data de estreia; asssista trailer