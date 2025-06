De volta aos palcos, Leo Lins aborda câncer de Preta Gil: 'pelo menos vai emagrecer'

A- A+

Mesmo após ser condenado a mais de oito anos de prisão em razão de conteúdos discriminatórios em seus shows, o humorista Leo Lins segue proferindo insultos e falas problemáticas no palco.



Leo Lins voltou aos palcos em São Paulo com o espetáculo “Enterrado Vivo”. Para uma plateia lotada, ele ironizou a condenação judicial e zombou do tratamento de câncer da cantora Preta Gil, que move ação contra ele na Justiça.



Nesse show, o público foi proibido de entrar com celulares, que foram lacrados em sacos pretos na entrada, a pedido dos advogados do artista, segundo reportagem do jornal O Globo, que acompanhou a apresentação.

Relembrando um processo por danos morais movido pela artista em 2019, por tê-la comparado com uma "porca" durante um programa de TV, o humorista zombou da condição clínica da artista.

“A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer.”

Segundo O Globo, em mais de 70 minutos de apresentação, Leo Lins disparou piadas ofensivas sobre negros, deficientes, obesos, indígenas, soropositivos e até sobre temas como pedofilia e nazismo, além de comentar sobre sua condenação na Justiça.



“Se você cometeu um homicídio sendo réu primário, consegue chegar a pegar sabe quantos anos? Seis anos. Eu peguei oito. A mensagem da Justiça é: ‘Se você é preconceituoso, não faça piada, mate!’ Vai sair mais cedo da cadeia.”.

“Quem fala no palco, diz, não é ele, mas o personagem”, conforme destacou o Globo. Ele também diz que a perseguição judicial só contribui para divulgar seu trabalho: “Quanto mais tentam me calar, mais ouvido eu sou. Até surdo já me escuta.”, completou Leo Lins

Entenda o caso

Leo Lins foi condenado pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, com base em um show gravado em Curitiba em 2022 e divulgado nas redes sociais, em que faz declarações consideradas ofensivas a diversos grupos sociais.

O conteúdo obteve três milhões de visualizações antes de ser removido do YouTube, em agosto de 2023.

Veja também