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Em seu retorno aos palcos após lançar seu novo álbum de inéditas, a cantora e comositora baiana Pitty apresenta, neste sábado (28), no Classic Hall, a partir das 20h, o show da sua nova turnê.



Os últimos ingressos para a apresentação na capital pernambucana estão à venda na bilheteria do Classic Hall e pelo site Bilheteria Digital.

"Pitty"

"Pitty", novo álbum de inéditas da baiana, já disponível nas plataformas digitais pela Deck, nasceu de um processo criativo iniciado no fim de 2025 e representa uma nova fase da cantora.



“Sinto que esse disco tem coisas que sempre quis fazer, e que agora se mostra: estar entre a roda e a pista, entre o peso e a intimidade, com letras onde abri o coração sem medo”, comenta Pitty.



Segundo a artista, as faixas foram pensadas também para ganhar uma nova dimensão quando encontrarem o público nos shows.



Com mais de 20 anos de carreira, Pitty se consolidou como um dos principais nomes do rock brasileiro, atravessando gerações com um repertório que reúne sucessos e mantém forte presença entre novos públicos.



Turnê

A artista iniciou a turnê do novo álbum já no dia seguinte ao lançamento, com a estreia da turnê em São Paulo.



A primeira sequência de apresentações contempla dez cidades brasileiras entre outubro e dezembro, com um espetáculo pensado para apresentar o novo repertório em sua totalidade, sem deixar de lado músicas que marcaram as mais de duas décadas de trajetória da artista.

No palco, as novas músicas estarão no centro do repertório, dividindo espaço com grandes sucessos da carreira em uma experiência que transita entre o peso do rock, momentos mais intimistas e canções feitas para serem cantadas em coro pelo público.



SERVIÇO

Show da turnê "Pitty"

Quando: Sábado (28), a partir das 20h.

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda.

Ingressos: no site Bilheteria Digital

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