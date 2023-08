A- A+

MÚSICA De volta aos shows, NX Zero reencontra público do Recife nesta sexta-feira (4); confira entrevista Após hiato de seis anos, grupo retomou carreira com a turnê "Cedo ou Tarde"

Após um hiato de seis anos, um dos grandes representantes do movimento emo no Brasil está de volta. Sucesso nos anos 2000, a banda NX Zero caiu na estrada com a turnê “Cedo ou Tarde”, que chega nesta sexta-feira (4) a Pernambuco, com show no Classic Hall, às 20h.

Formado por Di Ferrero, Caco Grandino, Daniel Weksler, Fi Ricardo e Gee Rocha, o quinteto interrompeu a carreira em 2017. Seus integrantes seguiram caminhos diferentes, tocando projetos próprios. O anúncio do reencontro veio em janeiro deste ano, causando alvoroço entre os fãs do grupo.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o baixista Caco Grandino - que, com o fim da banda, abriu uma empresa de distribuição de música - conta como foi voltar a tocar com os antigos parceiros.



“Quando ensaiamos pela primeira vez, parecia que eu estava de novo com os meus amigos fazendo um som, como sempre foi. Depois, quando aconteceu o primeiro show da turnê, a impressão era de que tinha passado apenas um final de semana desde que a gente tinha se visto pela última vez. Quando entramos no palco, era a mesma sensação de há seis”, comenta.

O NX Zero foi formado em 2001 e lançou o seu primeiro álbum em 2004. Depois de dois anos, o grupo assumiu as primeiras posições nas rádios brasileiras. Entre os sucessos da carreira, estão músicas como “Além de Mim”, “Razões e Emoções”, “Pela última Vez” e “Cedo ou Tarde”. Com o passar do anos, a banda viu seu público antes predominantemente adolescente amadurecer.

“Era algo que já imaginávamos, mas foi quando começou a turnê que a gente realmente se deu conta de que os nossos fãs cresceram. Hoje são todos adultos, com seus trabalhos, famílias, independência e muitos já têm filhos. Isso fez, na minha opinião, o nosso público aumentar muito nos shows. Como uma boa parte dos nossos fãs era menor de idade e ainda dependia economicamente dos pais, antes a ida deles às apresentações acabava ficando restrita”, revela.

Em turnê desde o final de maio, o NX Zero chegou a lançar uma música inédita, "Você Vai Lembrar de Mim", em julho. Com mudanças no repertório a cada local visitado, a banda promete um show com a cara do público pernambucano.

“Na hora de montar o set list, sempre observamos as redes sociais para saber o que a galera da cidade está mais ansiosa para ouvir. Pode ter certeza que estamos lendo todos os comentários do pessoal de Recife para preparar um show bem especial, porque essa é, para nós, a maior turnê do NX Zero até hoje”, afirma.

Serviço:

Turnê "Cedo ou Tarde", do NX Zero

Quando: nesta quarta-feira (4), às 20h

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda)

Ingressos: a partir de R$ 50, à venda na plataforma Eventim e na bilheteria

Veja também

CULTURA PCR lança segundo concurso para Registro de Patrimônio Vivo do Recife; saiba como participar