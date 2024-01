A- A+

BBB 24 De volta do Paredão do BBB 24, Alane fala sobre Rodriguinho: "tem que abrir o olho"

A festa do BBB 24 desta quarta-feira (24) teve dançar e paquera, mas também muito se falou de jogo. Beatriz e Alane comentaram sobre as repercussões do último Paredão entre os participantes.



"Acho que muita gente na casa tava crente que vc sairia, principalmente o Rodriguinho. Ele sentou ali e abaixou a cabeça na escada quando você ficou", contou Beatriz. "Eu vi! É a hora que ele tem que abrir o olho: botou Davi, Davi não saiu; me botou, eu não saí", apontou Alane. “Se o Rodriguinho levou alerta na liderança dele e indicou duas pessoas que voltaram, talvez o jogo dele nao esteja certo. Eu realmente acho ele uma pessoa legal, mas é uma pessoa que eu não confio", avaliou a sister.



Na conversa, elas ainda avaliaram a popularidade de uma colega de confinamento. "Acho que o povo lá fora gosta da Pitel...", opinou Beatriz. "Deve gostar!", concordou Alane. "Ela voltou de 2 Paredões...", lembrou Beatriz. "E ela tem personalidade, sabe? Tanto que eu realmente achei que ela não iria sair. Ela falou ‘eu falei seu nome porque você votava em mim' mas na real eu acho que ela falou meu nome porque não queria se comprometer com outras pessoas que estavam no Paredão", avaliou Alane.

Nesta quinta-feira (25), os participantes disputam mais uma Prova do Líder e um novo Paredão também será formado em breve.

