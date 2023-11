De Whindersson Nunes a Bianca Andrade, pesquisa aponta 15 influenciadores mais queridos do Brasil

A- A+

Whindersson Nunes, Viih Tube e Eliezer, Bianca Andrade, Rodrigo Hilbert e Ana Maria Braga. O que eles têm em comum? estão na lista dos 15 influenciadores mais queridos do Brasil. A pesquisa “Quem te influencia?”, realizada pela YOUPIX em parceria com a MindMiners, ouviu 3.236 pessoas com mais de 18 anos, de diferentes classes sociais e regiões do Brasil, para chegar ao resultado final.

As respostas obtidas pela pesquisa mostram, segundo seus organizadores, que para ser um verdadeiro influenciador é preciso construir uma comunidade sólida, e isso independe do número de seguidores. O que as pessoas querem é autenticidade.

Veja a lista completa:

1º lugar: Whindersson Nunes

2º: Ana Maria Braga

3º: Casimiro

4º: Maisa Silva

5º: Felipe Neto

6º: Viih Tube e Eliezer

7º: Receitas de Pai

8º: Rodrigo Hilbert

9º: Bianca Andrade

10º: PodPah (Igão e Mítico)

11º: Ei Nerd (Peter Jordan)

12º: Hugo Gloss

13º: Alanzoka

14º: Thais Fersoza

15º: Mari Maria

