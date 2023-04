De Xuxa a Cardi B, veja famosos que criticaram Dalai Lama por pedir para criança 'chupar sua língua'

A- A+

O vídeo em que o líder espiritual tibetano Dalai Lama, de 87 anos, beija na boca de um menino e pede que ele “chupe sua língua” repercutiu nas redes sociais e gerou revolta também entre os famosos. O religioso, cujo nome original é Tenzin Gyatso, foi criticado e acusado de pedofilia por algumas personalidades.

A gravação citada foi feita no dia 28 de fevereiro durante uma audiência com o Dalai Lama em McLeod Ganj, subúrbio de Dharamsala, norte da Índia. Apesar disso, foi só nesta segunda-feira que as imagens foram amplamente disseminadas. Nelas, o religioso se dirige à criança e diz: “você pode chupar a minha língua?”.

Xuxa Meneghel

No Instagram, Xuxa Meneghel lembrou o abuso sexual que sofreu na infância ao comentar sobre o caso. No texto, a artista pediu a prisão de exploradores de menores e disse que a cena “é uma das piores” que ela, “como mãe e criança que foi abusada, pode ver: a de um abusador”.

“Ele brinca com a criança de pique esconde e aproveita e passa a mão no corpo de sua ‘presa’. Às vezes, [brinca] de médico, de vampiro… E muitas vezes usa da fé, do poder que um líder religioso pode ter”, escreveu Xuxa. “Me vem na cabeça a frase ‘pintou um clima’, do nosso ex-presidente, e que depois ninguém mais falou sobre”

Em seguida, a apresentadora continua: “Me lembro dele falando e as pessoas rindo e aprovando esse ato, como nessa cena nojenta [do Dalai lama]”. A fala de Xuxa é uma referência às declarações do ex-presidente sobre jovens venezuelanas, feitas em outubro de 2022 em entrevista a um canal do YouTube.

Cardi B

A rapper americana Cardi B também usou o alcance que tem nas redes sociais para manifestar seu repúdio. “Este mundo está cheio de predadores. Eles atacam os inocentes. Os que menos sabem, nossos filhos. Os predadores podem ser nossos vizinhos, nossos professores, até mesmo pessoas com dinheiro, poder e nossas igrejas”, iniciou.

“Converse constantemente com seus filhos sobre limites e o que eles não devem permitir que as pessoas façam com eles”. Em resposta a um seguidor que disse que a cantora deveria “reconsiderar algumas falas”, ela disse: “Eu não preciso tomar cuidado com minhas palavras. Eu sei exatamente o que quero dizer”

Juliana Paes

Também no Instagram, a atriz Juliana Paes divulgou seu pronunciamento. No texto, ela diz que “a palavra é idolatria”, e segue com a explicação: “O culto a um ídolo. Ídolo, por sua vez, é uma figura venerada, objeto de adoração. Ou uma ideia falsa, uma ilusão. A idolatria, o endeusamento dos homens, é sempre uma coisa perigosa”.

“Hoje, a rede foi inundada com vídeos de um desses ídolos abusando de uma criança, sem qualquer pudor”, afirmou. “Mais um ‘grande líder religioso’ que utiliza seu poder e sua influência para satisfazer seus desejos mais sórdidos. Não consigo entender sequer a tentativa de um ‘pedido de desculpas’ depois de forçar que uma criança chupe a sua língua”

Felipe Neto

No Twitter, o influenciador Felipe Neto disse estar “horrorizado com as imagens” do Dalai Lama “pedindo para um menino de 8 anos ‘chupar sua língua’ e ainda dando nele um beijo na boca”. Em seguida, ele diz: “repugnante, nojento, inaceitável. Isso é crime, não é ‘brincadeira’. Não existe ‘pediu desculpas’”.

Danni Suzuki

A atriz Danni Suzuki fez um desabafo no Instagram. Na publicação, ela diz que acordou às 5h30, meditou e, ao abrir o celular, se “deparou com esta cena”. A artista, então, conta que sentiu “imediatamente uma queimação no peito, um asco, repulsa”, e que precisou “dar uma volta, um mergulho no mar” antes de compartilhar sua “profunda preocupação”.

“Não tem desculpas, não tem justificativas, não tem outra explicação para seu ato repulsivo e grave diante dessa criança e do mundo. Cada vez mais está claro o quanto é perigoso tratarmos outro ser humano com idolatria, como líder e guia de nossas ações”

Marcos Mion

O apresentador também escreveu sobre o assunto. “Esse absurdo que viralizou do Dalai Lama usando seu poder para abusar de uma criança traz à tona uma questão importante: todos os líderes religiosos são seres humanos. Homens, com todas as falhas que os homens têm”, escreveu ele.

Em seguida, continuou: “Sentem tesão, sentem raiva, inveja, falam mal, fofocam, vestem máscaras sociais, lutam contra seus demônios. Então, aproveite o que o seu líder religioso tem de bom, mas nunca se entregue cegamente ao que ele fala. Nenhum deles tem procuração para falar por Deus”

Veja também

cinema Tarantino fala sobre violência nos EUA: 'Não precisamos de tantas armas, mas eu tenho uma pistola'