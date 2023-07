De Wesley Safadão a Chitãozinho e Xororó: próximo verão terá pelo menos 16 cruzeiros de artistas

A- A+

A temporadas 2023/24 de cruzeiros de artistas será quente. Estão previstos pelo menos 16. De olho em um mercado que movimenta altas cifras - a última temporada trouxe um impacto econômico de aproximadamente R$ 3,6 milhões, a maior dos últimos dez anos -, personalidades da música investem em seus próprios navios para fazer apresentações al mare.

Há 18 anos, Roberto Carlos inaugurava essa modalidade de shows no Brasil. Com o "Emoções em alto mar", seu cruzeiro temático, o Rei abriu um novo caminho para astros da música estreitarem seus laços com os fãs. Neste ano, Xuxa e Luan Santana já levaram para o mar seus cruzeiros este ano.

Xuxa comemorou seus 60 anos a bordo do MSC Fantasia, que partiu do Porto de Santos no dia 24 de março e voltou para o mesmo local no dia 27. Lá dentro, o público curtiu shows de KLB, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Gloria Groove, Junno Andrade e Ana Carolina. Sergio Mallandro e Eri Johnson fizeram stand-up comedy. Ainda havia presença de paquitas e paquitos, enriquecendo todo o universo "Xou da Xuxa" em alto mar. As cabines custaram a partir de R$ 3.200,00 — e ano que vem tem mais.

Dias antes, de 10 a 13 de março, Luan Santana também havia feito seu cruzeiro no MSC Fantasia. A programação incluiu shows de Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Marcos & Belutti, Gustavo Mioto e Hugo & Guilherme, além do próprio homenageado que completava 32 anos. O Porto de Santos também foi o local de embarque e desembarque.

Depois de quatro edições que já reuniram 25 mil passageiros, o cruzeiro de Wesley Safadão aconteceu no último dia 10, partindo da Flórida, nos Estados Unidos, em direção às Bahamas, onde houve uma "ilha exclusiva" para uma grande festa do ex-Calcinha Preta.

Chitãozinho e Xororó também decidiu comemorar 50 anos de carreira em alto mar recentemente. O navio foi mesmo de Safadão, o MSC Seaside. O cruzeiro de Chitãozinho e Xororó foi da Flórida para a Ocean Cay, uma ilha privativa da MSC nas Bahamas. Sandy, Junior, Almir Sater, Alexandre Pires, Fábio Jr. e Edson & Hudson já confirmaram presença na festa, marcada de 13 a 16 de julho.

A seguir, confira outros cruzeiros temáticos neste ano e no início do ano que vem

Raça Negra

O Cheia de Manias em Alto Mar terá a nata do pagode, com shows de Raça Negra (claro), Belo e Alexandre Pires. Com embarque em Santos, o cruzeiro dura de 9 a 12 de novembro. As cabines vão de R$ 2.500 R$ 12 mil.

Alexandre Pires

Batizado de "O maior baile do mundo em alto mar", o cruzeiro do ex-Só Pra Contrariar vai acontecer de 1 a 4 de dezembro a bordo do MSC Precioza, que tem capacidade para até 4.345 passageiros e 1.370 tripulantes. As cabines custam a partir de R$ 3995,00, incluindo taxas. O roteiro também embarque e desembarque no Porto de Santos, sem paradas. Nesta terceira edição do cruzeiro de Alexandre Pires, estão programados shows de Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Alcione, Xanddy Harmonia e Dennis DJ. A produção promete 72 horas de samba.

Navio Gloob

Com algumas das principais atrações das telinhas, o navio Gloob tem o foco principal na criançada. Entre as atrações, estarão Luccas Neto, Anavitória, Enaldinho, Giulia Be, Henry & Klauss, entre outros. De 11 a 14 de dezembro.

Daniel

O MSC Precioza também vai abrigar, de 8 a 11 de dezembro, a segunda edição do cruzeiro do cantor Daniel. "Um Mar de Amor" fará parte da turnê comemorativa "Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel" e navegará de Santos (SP) a Búzios, no RIo de Janeiro. Fábio Jr., Bruno & Marrone, Paula Fernandes, Péricles, Maurício Manieri e Jon Secada estão entre os artistas que vão se apresentar a bordo. A cabine mais barata está custando R$ 3.464,00, incluindo taxas.

Cabaré

Leonardo e a dupla Bruno & Marrone comandam a segunda edição do “maior cabaré do mundo em alto mar”. A festa acontece de 12 a 15 de novembro, no MSC Preziosa, que embarca e desembarca no Porto de Santos, sem paradas. Edson & Hudson, Gian & Giovani com o projeto Boate Azul, Diego & Victor Hugo e Yasmin Santos são algumas das atrações confirmadas. O preço das cabines partem de R$ 5.400,00, incluindo taxas.

Navio Carna Xuxa

Com embarque no Porto de Santos, o próximo cruzeiro da Xuxa será no carnaval, entre 22 e 26 de fevereiro de 2024.

Navio Roupa Nova 40 anos

A banda dona de infindáveis hits da música pop brasileira vai comemorar seus 40 anos num cruzeiro, entre 1 e 4 de março de 2024. além do Roupa Nova, o melhor da música dos anos 80 e 90 também estará representada com shows do Biquini, Paralamas, Maurício Manieri, Cidade Negra, Nando Reis e Capital Inicial.

Maiara e Maraísa em Alto Mar

Para o público sertanejo, Maiara e Maraísa também tem seu cruzeiro, com convidados especiais do quilate de Ana Castela, Simone Mendes, Mari Fernandez, João Gomes, Dennis DJ, Murilo Huff e Edson e Hudson. De 8 a 11 de março de 2024.

Ney em Alto Mar

E até o mundo do futebol entrou na onda dos cruzeiros com celebridades. Neymar promete levar família, parças e alguns de seus artistas favoritos para 3 dias e 3 noites entre Santos e Búzios, de 26 a 29 de dezembro.

