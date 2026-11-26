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FAMOSOS De Zoe a Rio: o que diz o IBGE sobre os nomes escolhidos por Sabrina Sato para os filhos Apenas 71 brasileiros são chamados por meio de palavra que designa curso d'água; nome da primogênita da apresentadora é mais popular no país

Num país de mais de 200 milhões de habitantes, apenas 71 pessoas têm o primeiro nome escolhido por Sabrina Sato e Nicolas Prattes para o filho que esperam: Rio. É o que aponta um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. Outro dado curioso é que a idade mediana dos brasileiros batizados com esse nome é de 45 anos — justamente a idade da apresentadora.

A escolha do casal, anunciada no dia 14 de novembro, levou em consideração tanto as raízes japonesas de Sabrina quanto a sonoridade do nome em português. Os dois chegaram a cogitar uma grafia diferente.

"A gente decidiu isso desde o início, só que estava vendo como escrevia. Tem o Ryu, que é Rio em japonês e significa dragão. E Rio, com 'o', ficaria mais brasileiro. No final, falei: 'Vamos ficar mais Rio, brasileiro'. Mas também gosto de honrar minhas origens", explicou a apresentadora.





A preferência por nomes curtos já havia se manifestado na primeira gestação de Sabrina. Mãe de Zoe, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, a apresentadora também optou, na ocasião, por um nome de apenas três letras. A popularidade das duas escolhas, no entanto, é bastante distinta.

De acordo com o IBGE, cerca de 6,8 mil pessoas se chamam Zoe no Brasil, o equivalente a 0,003% da população brasileira. O nome é, portanto, cerca de 96 vezes mais comum que Rio. Outro dado que chama a atenção é a idade mediana das pessoas chamadas Zoe: apenas 1 ano, considerando a população recenseada em 2022.

Rio será o segundo filho de Sabrina Sato e o primeiro de Nicolas Prattes. Coube justamente à primogênita da apresentadora anunciar, num vídeo publicado nas redes sociais do casal, como se chamará o irmãozinho.

"Quando minha mãe me falou que meu irmão ia se chamar Rio, eu falei: 'Ô, mãe, igual ao Rio de Janeiro?'. Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também", afirmou Zoe, na publicação no Instagram. "Rio também é de rir: Eu rio, você ri, nós rimos", acrescentou a criança. "Eu adoro nomes curtinhos, porque é fácil de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor."

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