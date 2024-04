"Deadpool & Wolverine" ganha novo trailer, ao som de Madonna; veja

A- A+

A estreia de “Deadpool & Wolverine” tem gerado uma grande expectativa nos fãs de super-heróis. O novo filme da Marvel só chega aos cinemas no dia 25 de julho, mas o público conseguiu sentir um “gostinho” do que vem por aí com o trailer divulgado nesta segunda-feira (22).

A nova prévia revela o encontro entre Deadpool e Wolverine, respectivamente interpretados por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, em um bar. O mercenário tagarela convoca o imortal membro dos X-Men para uma missão: ajudar a salvar o seu mundo. O herói das garras de adamantium, no entanto, resiste.

Em outro momento do vídeo, a dupla está na TVA, a agência que controla linhas do tempo e multiverso, mostrada na série “Loki”. No local, Paradoxo (Matthew Macfadyen) diz a Deadpool que essa versão de Logan falhou com o próprio mundo.

Como a sinopse oficial do novo longa-metragem não foi revelada, há ainda poucas informações sobre o enredo. O trailer revelado traz trechos inéditos envolvendo a dupla em uma alucinante aventura pelo multiverso, ao som da música “Like a Prayer”, de Madonna.

“Deadpool & Wolverine” é dirigido por Shawn Levy. A produção marca a primeira aparição dos personagens no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), desde a compra da Fox pela Disney em 2019.

