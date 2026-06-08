'Death of a Salesman' ganha 6 prêmios no Tony Awards, que tem primeiro troféu para pessoa trans
Qween Jean foi premiada pelo figurino do musical "Cats: The Jellicle Ball"; veja lista completa de vencedores
A aclamada e bem-sucedida remontagem da peça "Death of a Salesman” na Broadway conquistou seis prêmios na cerimônia do Tony Awards que aconteceu na noite do último domingo (7), demonstrando um grande entusiasmo pela produção que marcou o retorno do produtor Scott Rudin e contou com as atuações de Nathan Lane e Laurie Metcalf.
A obra conquistou trofeús nas categorias de: Melhor Remontagem da Peça, Melhor direção de uma peça, Melhor Atriz Coadjuvante em uma Peça, Melhor Cenografia de uma Peça de Teatro, Melhor projeto de iluminação para uma peça de teatro e Melhor Design de Som de uma Peça de Teatro.
O produtor do espetáculo, Rundin, chegou a ficar afastado da produção por quatro anos devido a acusações de assédio moral, e a vitória de "Death of a Salesman” demonstrou que os votantes ainda estão dispostos a honrar seu trabalho.
Ao receber o prêmio da sua categoria, o diretor da peça Joe Mantello afirmou que a obra é atemporal: "Esta obra magnífica que ainda nos dialoga através dos tempos, e ainda assim parece que foi escrita ontem"
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"Death of a Salesman", escrita por Arthur Miller em 1949, é uma tragédia em dois atos — o subtítulo da peça é "Certas Conversas Privadas em Dois Atos e um Réquiem" — ambientada no Brooklyn do final da década de 1940, contada através de uma montagem de memórias, sonhos e discussões do protagonista Willy Loman , um caixeiro viajante desiludido com a vida e que parece estar entrando em demência. A peça aborda diversos temas, como o Sonho Americano , a anatomia da verdade e a infidelidade.
Nathan Lane, um dos protagonistas do espetáculo, perdeu o prêmio de melhor ator para John Lithgow, estrela de "Giant", uma nova peça sobre o autor infantil Roald Dahl e sua propensão a comentários antissemitas
Já vivi dezenas e dezenas de momentos de êxtase no palco, mas preciso dizer que, neste momento, este tem que ser um dos melhores", disse Lithgow, que ganhou seu terceiro Prêmio Tony.
Troféu histórico
Qween Jean, vencedora do prêmio de melhor figurino de musical (“Cats: The Jellicle Ball”), tornou-se a primeira pessoa transgênero a ganhar um Tony em 79 edições da premiação, segundo um assessor de imprensa do musical.
"Estamos aqui pelo legado das pessoas queer, das pessoas trans. Precisamos ocupar espaço, precisamos mudar o paradigma", afirmou Qween Jean em seu discurso de agradecimento.
Pink, a cantora pop vencedora do Grammy e que lota arenas, deu início à cerimônia no Radio City Music Hall com uma apresentação de abertura de nove minutos, com 170 pessoas, repleta de piadas internas, menções a celebridades e homenagens carinhosas a musicais do passado, do presente e até do futuro.
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Os elencos de todos os musicais indicados se juntaram a ela para o espetáculo, que teve como música "Lady Marmalade", canção de destaque na atual produção da Broadway de "Moulin Rouge!". O número começou com Pink suspensa por um arnês, ao estilo de "Peter Pan", incluiu piadas sobre inteligência artificial e uma possível futura produção de "Paddington", além de letras improváveis como "gitchie gitchie, Leslie Manville" e planos absurdos como "Liberation Proof Becky Shaw, ce soir".
"Por algum motivo, sou a anfitriã", disse Pink tentando desarmar aqueles na plateia que poderiam estar se perguntando por que ela estava apresentando, visto que nunca havia se apresentado na Broadway.
(A resposta: o Tony Awards espera que ela estabilize a audiência televisiva da premiação e, além disso, sua filha é uma grande fã de teatro).
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Confira a lista completa dos vencedores:
Melhor Novo Musical: “Schmigadoon!”
Indicados nesta categoria:“The Lost Boys”; “Titaníque”; “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Melhor Nova Peça: "“Liberation”
Indicados nesta categoria: The Balusters”; “Giant”; “Little Bear Ridge Road”Libertação"
Melhor Remontagem de Musical: “Ragtime”
Indicados nesta categoria: “Cats: The Jellicle Ball”; “The Rocky Horror Show”
Melhor Remontagem de Peça: “Death of a Salesman”
Indicados nesta categoria: “Becky Shaw”; “Every Brilliant Thing”; “Fallen Angels”; “Oedipus””
Melhor Ator Principal em um Musical: Joshua Henry, “Ragtime”
Indicados nesta categoria: Nicholas Christopher, “Chess”; Luke Evans, “The Rocky Horror Show”; Sam Tutty, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”; Brandon Uranowitz, “Ragtime”
Melhor Atriz em Musical: Caissie Levy, “Ragtime”
Indicados nesta categoria: Sara Chase, “Schmigadoon!”; Stephanie Hsu, “The Rocky Horror Show”; Marla Mindelle, “Titaníque”; Christiani Pitts, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Melhor Ator em uma Peça: John Lithgow, “Giant”
Indicados nesta categoria: Will Harrison, “Punch”; Nathan Lane, “Death of a Salesman”; Daniel Radcliffe, “Every Brilliant Thing”; Mark Strong, “Oedipus”
Melhor Atriz em Peça Teatral: Lesley Manville, "Oedipus”
Indicadas nesta categoria: Rose Byrne, “Fallen Angels”; Carrie Coon, “Bug”; Susannah Flood, “Liberation”; Kelli O'Hara, “Fallen Angels”
Melhor Direção de um Musical: Zhailon Levingston and Bill Rauch, “Cats: The Jellicle Ball”
Indicadas nesta categoria: Michael Arden, “The Lost Boys”; Lear deBessonet, “Ragtime”; Christopher Gattelli, “Schmigadoon!”; Tim Jackson, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Melhor direção de uma peça: Joe Mantello, “Death of a Salesman”
Indicados nesta categoria: Nicholas Hytner, “Giant”; Robert Icke, “Oedipus”; Kenny Leon, “The Balusters”; Whitney White, “Liberation”
Melhor Ator Coadjuvante em uma Peça: Alden Ehrenreich, “Becky Shaw”
Indicados nesta categoria: Christopher Abbott, “Death of a Salesman”; Danny Burstein, “Marjorie Prime”; Brandon J. Dirden, “Waiting for Godot”; Ruben Santiago-Hudson, “Joe Turner’s Come and Gone”; Richard Thomas, “The Balusters”
Melhor Atriz Coadjuvante em uma Peça: Laurie Metcalf, “Death of a Salesman”
Indicados nesta categoria: Betsy Aidem, “Liberation”; Marylouise Burke, “The Balusters”; Aya Cash, “Giant”; June Squibb, “Marjorie Prime”
Melhor Ator Coadjuvante em um Musical: Ali Louis Bourzgui, “The Lost Boys”
Indicados nesta categoria: André De Shields, “Cats: The Jellicle Ball”; Bryce Pinkham, “Chess”; Ben Levi Ross, “Ragtime”; Layton Williams, “Titaníque”
Melhor Atriz Coadjuvante em um Musical: Shoshana Bean, “The Lost Boys”
Indicados nesta categoria: Hannah Cruz, “Chess”; Rachel Dratch, “The Rocky Horror Show”; Ana Gasteyer, “Schmigadoon!”; Nichelle Lewis, “Ragtime”
Melhor livro de um Musical:“Schmigadoon!,” Cinco Paul
Indicados nesta categoria: “The Lost Boys,” David Hornsby and Chris Hoch; Cinco Paul; “Titaníque,” Marla Mindelle, Constantine Rousouli and Tye Blue; “Two Strangers (Carry a Cake Across New York),” Jim Barne and Kit Buchan
Melhor Cenografia de uma Peça de Teatro: Chloe Lamford, “Death of a Salesman”
Indicados nesta categoria: Hildegard Bechtler, “Oedipus”; Takeshi Kata, “Bug”; David Korins, “Dog Day Afternoon”; David Rockwell, “Fallen Angels”
Melhor Cenografia de um Musical: Dane Laffrey, “The Lost Boys”
Indicados nesta categoria: dots, “The Rocky Horror Show”; Soutra Gilmour, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”; Rachel Hauck, “Cats: The Jellicle Ball”; Scott Pask, “Schmigadoon!”
Melhor Figurino de uma Peça: Jeff Mahshie, “Fallen Angels”
Indicados nesta categoria: Brenda Abbandandolo, “Dog Day Afternoon”; Qween Jean, “Liberation”; Emilio Sosa, “The Balusters”; Paul Tazewell, “Joe Turner’s Come and Gone”
Melhor Figurino de um Musical: Qween Jean, “Cats: The Jellicle Ball”
Indicados nesta categoria: Linda Cho, “Ragtime”; Linda Cho, “Schmigadoon!”; Ryan Park, “The Lost Boys”; David I. Reynoso, “The Rocky Horror Show”
Melhor Trilha Sonora Original: “Schmigadoon!,” Cinco Paul
Indicados nesta categoria: “Death of a Salesman,” Caroline Shaw; “Joe Turner’s Come and Gone,” Steve Bargonetti; “The Lost Boys,” the Rescues; “Two Strangers (Carry a Cake Across New York),” Jim Barne and Kit Buchan
Melhor projeto de iluminação para uma peça de teatro: Jack Knowles, “Death of a Salesman”
Indicados nesta categoria: Isabella Byrd, “Dog Day Afternoon”; Natasha Chivers, “Oedipus”; Stacey Derosier, “Joe Turner’s Come and Gone”; Heather Gilbert, “Bug”; Heather Gilbert, “The Fear of 13”
Melhor projeto de iluminação para um Musical: Jen Schriever and Michael Arden, “The Lost Boys”
Indicados nesta categoria:Kevin Adams, “Chess”; Jane Cox, “The Rocky Horror Show”; Donald Holder, “Schmigadoon!”; Adam Honoré, “Cats: The Jellicle Ball”; Adam Honoré and Donald Holder (lighting design) and 59 Studio (projection design),“Ragtime”
Melhor Design de Som de uma Peça de Teatro: Mikaal Sulaiman, “Death of a Salesman”
Indicados nesta categoria: Justin Ellington, “Joe Turner’s Come and Gone”; Tom Gibbons, “Oedipus”; Lee Kinney, “The Fear of 13”; Josh Schmidt, “Bug”
Melhor Design de Som de um Musical: Kai Harada, “Ragtime”
Indicados nesta categoria: Kai Harada, “Cats: The Jellicle Ball”; Adam Fisher, “The Lost Boys”; Brian Ronan, “The Rocky Horror Show”; Walter Trarbach, “Schmigadoon!”
Melhor Coreografia: Arturo Lyons and Omari Wiles, “Cats: The Jellicle Ball”
Indicados nesta categoria: Christopher Gattelli, “Schmigadoon!”; Ellenore Scott, “Ragtime”; Ani Taj, “The Rocky Horror Show”; Lauren Yalango-Grant and Christopher Cree Grant, “The Lost Boys”
Melhor Orquestrações: Doug Besterman and Mike Morris, “Schmigadoon!”
Indicados nesta categoria: Ethan Popp, Kyler England, Adrianne “AG” Gonzalez and Gabriel Mann, “The Lost Boys”; Lux Pyramid, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”; Brian Usifer, “Chess”; Andrew Lloyd Webber, David Wilson, Trevor Holder and Doug Schadt, “Cats: The Jellicle Ball”
Prêmio Tony Isabelle Stevenson: Mary-Mitchell Campbell
Prêmio Tony Especial por Conjunto da Obra: André Bishop, Jules Fisher e James Lapine