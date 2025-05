'Debilitada, sem conseguir ir ao banheiro sozinha', diz produtor musical sobre Angela Ro Ro

O produtor musical Paulinho Lima fez um alerta pelas redes sociais para o estado de saúde da cantora Angela Ro Ro. Ele, que além de ter trabalhado com ela é amigo pessoal da artista, contou que ela está trancada em seu apartamento, em Copacabana, não quer receber ninguém e, de tão debilitada, não consegue sequer ir ao banheiro sozinha. Leia o post de Paulinho:

"DÓI EM MIM SABER QUE A SOLIDÃO EXISTE… sim dói! Desde ontem não paro de receber mensagens querendo saber a respeito de nossa querida RORO. Depois de alguns telefonemas e investigações tenho essa conclusão: Está no seu apartamento, em Copacabana, onde sempre viveu desde criança, completamente debilitada, sem querer receber ninguém, se auto medicando, insistindo em não receber médicos, a não ser os que possa fazer consultas por telefone. Quem conseguiu entrar em sua casa, usando as mais diversas estratégias a encontraram debilitada, sem condições de ir sozinha ao banheiro. Ângela, pelo que sei, não tem parentes próximos com quem conviva. Os amigos que fez pela vida tem receio de contraria-la. O que fazer? Já resgatei-a uma vez, quando produzi seu primeiro disco e seu primeiro show no Teatro Ipanema. Ela é sempre carinhosa comigo e quando vou a suas apresentações me faz citações do palco falando do nosso encontro tão frutífero. Pode ser que com essa postagem ela me ameace com processos e outras coisas. Estou pronto para os tribunais. Não gostaria que ela terminasse seus dias como as irmãs Batista e outros que se esquecem de si mesmo".