A- A+

POSTAGEM Debilitado, guitarrista do Queen desabafa em mensagem: 'É difícil aproveitar qualquer coisa" No Instagram, Sir Brian May enfatizou a importância da boa saúde após sofrer AVC em 2024

O lendário guitarrista do Queen, Sir Brian May, confessou que é “difícil aproveitar qualquer coisa” sem boa saúde em uma mensagem sincera de Ano Novo aos seus seguidores no Instagram.

O roqueiro e astrofísico de 78 anos enfrentou diversos problemas de saúde nos últimos anos, incluindo um AVC “assustador” em agosto de 2024.

Dirigindo-se aos seus 3,6 milhões de seguidores na rede social, ele compartilhou uma ilustração animada de si mesmo sorrindo e tocando violão enquanto sua música “New horizons” tocava ao fundo.

“Olá, queridos amigos!!! Estes são os meus votos de um ótimo Ano Novo - Novos Horizontes - novas oportunidades - novos sonhos - novos desafios - novas realizações!!! E muita saúde”, escreveu. “Porque sem ela, é difícil aproveitar qualquer coisa (...) Mas o FUTURO ainda está lá fora!!! Vamos encontrá-lo!!! FELIZ ANO NOVO a todas as criaturas! Inclusive a VOCÊS!!!”

Em entrevista ao programa Love Your Weekend de Alan Titchmarsh, em novembro de 2025, Brian May revelou: “Já passei por várias coisas, e o AVC foi uma delas. Essas coisas acontecem, mas parece que consigo me recuperar. Elas servem como um alerta.”

Apenas uma semana após o AVC, que ele chamou de “um pequeno problema de saúde”, Brian confirmou que já conseguia tocar guitarra novamente, apesar de ter perdido o controle de um dos braços inicialmente. O músico também sofreu um ataque cardíaco em 2020.

Após ter descartado a possibilidade de ser apenas um acidente de jardinagem, Brian agora reconhece que “poderia ter morrido”. Depois do susto, ele passou por uma angioplastia com implante de três stents, que auxiliaram em sua recuperação.

Veja também