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FAMOSOS Deboche? Em recado para Virginia Fonseca, Zé Felipe ironiza termos usados por Vini Jr: "Fica bem" Influenciadora digital publica fotos de viagem a Dubai e vê a seção de comentários virar uma torcida por reconciliação com o ex-marido

Virginia Fonseca mal publicou parte das fotos de sua viagem a Dubai, no Emirados Árabes Unidos, e já viu a seção de comentários virar uma espécie de arquibancada virtual pela reconciliação com Zé Felipe.



O cantor, claro, não desperdiçou a chance de entrar na brincadeira — e ainda aproveitou para cutucar, com sutileza quase inexistente, os termos usados por Vini Jr. no anúncio do fim do namoro com a influenciadora. “Bom dia fica bem kkk”, escreveu.

Bastaram as tais quatro palavras, uma risada digitada ('kkk") e nenhuma pontuação para os internautas transformarem o comentário num "evento diplomático" de grandes proporções.

A frase remete diretamente ao texto compartilhado por Vini Jr. ao confirmar o término do relacionamento com Virginia. Na despedida pública, após o polêmico desfecho do namoro, o jogador escreveu: "Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade… Fica bem!".





A frase escolhida por Vini Jr., aliás, já vinha rendendo comentários nas redes sociais desde o anúncio da separação. Muitos internautas consideraram o "fica bem" frio, protocolar e até impessoal demais para um texto de despedida amorosa. Houve quem comparasse a mensagem a um encerramento corporativo ou a uma conversa de fim de amizade, interpretação que acabou ampliando ainda mais a repercussão do comentário irônico de Zé Felipe.

O namoro entre Virginia e o atacante do Real Madrid chegou ao fim após cerca de seis meses e movimentou as redes sociais nos últimos dias. Relatos dão conta de que eles discutiram num restaurante em Madri, na última quinta-feira (14), após a influenciadora digital ver mensagens com emojis de coração no celular do esportista. Desde então, fãs passaram a especular não apenas sobre os motivos da separação, mas também sobre uma possível reaproximação entre Virginia e Zé Felipe.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em 2025, depois de cinco anos juntos e três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Desde o rompimento, qualquer curtida, emoji ou aparição minimamente cordial entre os dois virou combustível para torcida organizada de reconciliação na internet. A ver.

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