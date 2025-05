Debora Bloch conta por que não acompanha críticas a "Vale tudo" e prefere ficar longe das redes

A- A+

Debora Bloch aprendeu a se blindar das críticas pesadas. Com mais de 40 anos de carreira, a atriz conta que prefere manter certa distância dos comentários das redes sociais.

- Tenho minha rede porque faz parte do mundo moderno, mas não fico em rede social, nem leio o que estão falando. Acho tóxico. Tem essa onda de todo mundo querer surfar no assunto que vai lacrar. E vira algo maior do que é - diz a atriz em entrevista ao Globo.





Intérprete de Odete Roitman no remake de 'Vale tudo', escrito por Manuela Dias, a atriz comentou sobre a repercussão de sua personagem, originalmente interpretada por Beatriz Segall ("se as falas da Odete viralizam, é sucesso"), e as críticas à adaptação da novela:

- Sempre vai ter. Nas redes, tá cheio de especialistas nas redes sem preparo técnico nenhum. Todo mundo virou crítico como se tivesse dizendo uma grande verdade sem ter lido um livro. Crítica faz parte, mas se ouvir todo mundo... Se tudo que sai viraliza, é sinal de sucesso. A forma com se assiste novela hoje é outra. Não é mais sentada no sofá, ao vivo. É na hora que se quer, no Globoplay, Tik Tok, Instagram. A medição de audiência ainda não computa isso. A novela tem muito anunciante. Comecei a trabalhar muito cedo e fui aprendendo a me blindar.

