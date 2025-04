A- A+

FAMOSAS Debora Bloch posta fotos com Beatriz Segall e pede a benção da veterana para entrar em "Vale tudo" "Um dia foi minha avó em cena", escreveu ela num post em que diz ainda: "Que eu consiga honrar, com delicadeza e força, tudo o que aprendi ao seu lado"

Débora Bloch fez um post pedindo a benção de Beatriz Segall para estrear em 'Vale tudo' neste sábado (26). No remake da novela, atriz interpreta Odete Roitman, papel que foi da veterana na versão original do folhetim em 1988.

A atriz postou um carrossel de fotos ao lado da colega e escreveu:

"É hoje! Peço a bênção a quem um dia foi minha avó em cena - e que hoje, de forma simbólica, reencontro em mim. Agora, somos a mesma mulher, em tempos e gestos diferentes. Que eu consiga honrar, com delicadeza e força, tudo o que aprendi ao seu lado".

Débora e Beatriz interpretaram neta e avó em 'Sol de verão', novela das 20h de 1982.

Odete Roitman chega neste sábado (26) a 'Vale tudo'

"Quanto menos eu ouvir falar português, melhor". Este é um dos primeiros absurdos que Odete Roitman vai dizer quando entrar em cena no remake de 'Vale tudo', escrito por Manuela Dias e baseada na obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A vilã, agora interpretada por Débora Bloch, faz sua primeira aparição na trama neste sábado, no fim do capítulo.





A empresária, mãe de Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira), ligará para a irmã, Celina (Malu Galli), dizendo que está a caminho do Brasil, mas que não pretende ficar hospedada lá. Antes da ligação, terá mandado malas para a mansão, criando expectativa em toda a família.

Capítulo de segunda-feira

A mais afetada pela chegada da mãe é Heleninha. Temendo críticas da matriarca, a artista não resistirá ao vício e comprará, escondida, garrafas de uísque. Primeiro, ela jogará um copo cheio na parede. Celina e Eugênio (Luis Salem) tentarão acudi-la.

Em vão. Pois quando a mãe chegar e for visitar a família, Helena estará totalmente alcoolizada. Tanto que, na hora de descer a escada da casa, sofrerá um tombo. Nem isso acalmará os ânimos. Ela discutirá intensamente com Odete, culpando a mãe pelos problemas com a bebida. A família fará um grande esforço para levá-la ao quarto. Esse vai ser o primeiro episódio em que a pintora sofrerá os efeitos dos excessos da bebida alcoólica.

