TELEVISÃO

Débora Bloch se despede de equipe de Vale Tudo e Paolla Oliveira dá spoiler; veja

A atriz postou o vídeo da despedida nos stories no seu perfil no Instagram

A morte de Odete Roitman no remake de ''Vale Tudo'' está prevista para esta segunda (6)A morte de Odete Roitman no remake de ''Vale Tudo'' está prevista para esta segunda (6) - Foto: Reprodução/TV Globo

Depois de se despedir da TCA, Débora Bloch, que vive Odete Roitman em Vale Tudo, agora se despede da casa da irmã Celina (Malu Galli), montada no Estúdio K da TV Globo. A personagem deve morrer no capítulo que vai ao ar na próxima segunda-feira, 6.

A atriz postou o vídeo da despedida nos stories no seu perfil no Instagram. "Quero dizer para vocês que foi um prazer fazer essa novela com vocês, essa equipe maravilhosa do Estúdio K. Obrigado, meus parceiros, vocês são demais", disse Débora no vídeo que foi gravado por Paolla Oliveira.

Na gravação, a intérprete de Heleninha Roitman vira a câmera do celular para si e, visivelmente emocionada, dá o spoiler: "Odete morre!".

Um pai assistindo à filha
Na sequência desta postagem, Débora compartilhou outro vídeo originalmente postado pelo ator Matheus Abreu. No vídeo, o pai dela, o também ator Jonas Bloch, aparece em uma pizzaria assistindo atentamente à filha que aparece em uma TV. Sobre o vídeo, os dizeres: "Um pai assistindo à filha".

