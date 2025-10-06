Seg, 06 de Outubro

NOVELA DAS 9

Vale Tudo: Debora Bloch usa figurino inspirado na versão original em cena da morte de Odete Roitman

Morte da vilã vai ao ar nesta segunda-feira (6), na novela das 9 da TV Globo

Beatriz Segall, primeira intérprete da vilã Odete Roitman, na versão de 1988Beatriz Segall, primeira intérprete da vilã Odete Roitman, na versão de 1988 - Foto: TV Globo/Reprodução

Uma das cenas mais aguardadas do remake da novela "Vale Tudo", a misteriosa morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, vai ao ar nesta segunda-feira (6) na TV Globo, com direito a homenagem à trama original.

O figurino utilizado por Bloch foi inspirado na roupa usada por Beatriz Segall, a primeira intérprete da vilã, na versão original de 1988. Veja:

Debora BlochDebora Bloch usa figurino inspirado na versão original de "Vale Tudo" em cena final de Odete Roitman | Foto: Beatriz Damy/TV Globo

Para a figurinista da novela, Marie Selles, a escolha do figurino é também uma homenagem aos telespectadores.

“É mais um fan service da novela. A gente quis fazer uma homenagem a Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram à versão de 1988”, afirma Marie.

"Quem matou Odete Roitman?" 
Assim como no folhetim original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, o mistério em torno da morte de Odete Roitman tem gerado grande expectativa entre o público. O suspense deve durar até o capítulo final da novela, que vai ao ar em 17 de outubro.

Em entrevista ao Fantástico nesse domingo (5) a autora da novela, Manuela Dias, revelou que dez finais alternativos, envolvendo cinco suspeitos, foram gravados para a icônica morte da vilã.

Em 1988, Leila (Cássia Kis), esposa de Marco Aurélio (Reginaldo Faria), foi a responsável por tirar Odete de cena. Ela atirou por engano, acreditando estar diante de Maria de Fátima (Glória Pires), que, na trama original, era amante de seu marido.

