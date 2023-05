Débora Falabella estrela "Bem-Vinda, Violeta", de Fernando Fraiha; confira entrevista

A- A+

Débora Falabella retorna às novelas na próxima semana, com um papel em “Terra e Paixão”, próxima trama das nove da Globo. Antes disso, a atriz pode ser vista em “Bem-Vinda, Violeta”, suspense psicológico dirigido por seu marido, o cineasta Fernando Fraiha, e totalmente filmado na Patagônia.

Coprodução Brasil-Argentina, o filme chegou ao país vizinho em fevereiro, com o título "La Residencia". Antes disso, venceu o prêmio de Melhor Filme no Festival de Austin, nos Estados Unidos, entre outros reconhecimentos. A estreia nos cinemas nacionais ocorre amanhã.

No filme, Débora contracena a maior parte do tempo com o ator argentino Darío Grandinetti, que foi dirigido por Pedro Almodóvar em “Fale com Ela” (2002). Rodada na montanhosa cidade de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, a obra levou a intérprete de Nina, de “Avenida Brasil”, a atuar quase o tempo todo em espanhol.



“Achei interessantíssimo poder, a essa altura da minha vida e com o tempo que eu tenho de carreira, fazer um trabalho em outra língua, porque é algo totalmente diferente do que estava acostumada. Eu tive que estudar muito para conseguir dar ao texto uma fluidez, me preocupando também com a sua compreensão”, contou a atriz, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Na trama, Ana (Débora) é uma escritora brasileira em busca de inspiração para escrever seu próximo romance, intitulado “Violeta”. Isso a leva a ingressar em um conhecido laboratório literário na Cordilheira dos Andes, liderado por Holden (Grandinetti), criador de um método no qual os escritores abandonam suas próprias vidas para viver como seus personagens.

Cativada pelo guru literário, Ana mergulha na investigação artística. A dinâmica proposta pelo mestre guiam a escritora para o caminho da obsessão, fazendo com que ela passe a perder o controle dos limites entre realidade e ficção.

“O processo criativo que a Ana vivencia tem muito a ver com o trabalho de um ator, e eu me identifico com isso. Na nossa profissão, por algum momento, quando estamos interpretando, também abandonamos um pouco as nossas vidas para viver as daqueles personagens”, comentou a artista.

O longa-metragem é inspirado no livro “Cordilheira", de Daniel Galera. Fernando Fraiha recebeu a missão de adaptar o texto para as telas das mãos do produtor Rodrigo Teixeira, trabalhando na roteirização junto com a escritora uruguaia Inés Bortagaray. Na obra original, a escritora passa uma temporada em Buenos Aires para lançar o seu novo livro, e acaba conhecendo um fã obcecado.

“O maior desafio foi manter o DNA do romance, que para mim sempre foi a ideia de uma seita de escritores que abandonam a própria vida para viver como seus personagens - e, principalmente, como a ficção de uma personagem pode complementar a ficção do outro”, explicou o diretor.



Esse é o segundo longa-metragem dirigido por Fernando. O primeiro foi a comédia “La Vingança" (2016), também rodada na Argentina, mas ele também dirigiu a série “Ninguém Tá Olhando” (2019) e é um dos criadores do “Choque de Cultura”. Atualmente, o cineasta se dedica ao live-action de “Chico Bento”, personagem do universo da “Turma da Mônica”.

Com trabalhos tão diferentes no currículo, Fernando explica o que o motiva a abraçar um projeto no audiovisual. “Eu entendo os diretores que são orientados a um tema ou a um gênero, mas realmente não é meu caso. Eu tento sempre me conectar à inadequação do personagem e a força da história que está sendo contada. Amo comédia, thriller, terror, fantasia, animação… Se eu tiver a oportunidade de fazer um filme de cada gênero, eu vou amar”, declarou.

Veja também

AGENDA CULTURAL Simone e Paulinho da Viola integram agenda de maio do Centro de Convenções; confira programação