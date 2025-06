A- A+

Batalha do Lip Sync Débora Nascimento, Domingão com Huck, celebra Mês do Orgulho: "Mãe, artista, mulher bi" Atriz também homenageou a música brasileira ao dublar "Bem que Se Quis", sucesso de Marisa Monte

A atriz Débora Nascimento foi um dos destaques do quadro "Batalha do Lip Sync", do programa Domingão com Huck desse domingo (29), ao enfrentar a também atriz Nathalia Dill.

Com uma viagem musical aos anos 70, Débora animou a plateia com a performance de Diana Ross e aproveitou o momento para homenagear o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

"Não tem como. Ainda mais nesse mês, gente. Celebrando o orgulho, quem a gente é. Eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente. Essa alegria", declarou a atriz, visivelmente emocionada.

Além de interpretar a diva internacional, Débora também homenageou a música brasileira ao dublar Marisa Monte ao som de "Bem Que Se Quis".

"Quase 40 anos de carreira. Essa deusa brasileira, esse ícone", afirmou ela, reverenciando a trajetória da cantora.



Durante os preparativos para o programa, Débora contou com uma presença especial da sua filha Bella, fruto do antigo relacionamento com o ator José Loreto.

Com apresentações de Exagerado, de Cazuza, e interpretação dos hits "Wannabe" e "Spice Up Your Life", do grupo Spice Girls, Nathalia Dill foi a grande vencedora do quadro.

Nathalia Dill dubla Spice Girls | Foto: TV Globo/Reprodução

"Estou muito feliz, me diverti", afirmou a atriz, que foi aplaudida pela filha Eva, que estava na plateia.



