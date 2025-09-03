A- A+

DANÇA Deborah Colker traz o espetáculo "Sagração" a Pernambuco, com apresentação no Teatro Guararapes Espetáculo é livre adaptação do balé "A Sagração da Primavera", unindo música de Igor Stravinsky e ritmos brasileiros

“Sagração”, mais novo espetáculo da Cia de Dança Deborah Colker, já tem data marcada para encontrar o público pernambucano. No dia 7 de outubro, às 20h30, a montagem sobe ao palco do Teatro Guararapes.

Livre adaptação do balé “A Sagração da Primavera”, a produção promove o encontro da música clássica de Igor Stravinsky com os ritmos brasileiros. A inspiração vem da poesia presente nos mitos e teorias que pensam a origem da vida no nosso planeta.

Para criar a dramaturgia do espetáculo, a coreógrafa Deborah Colker reuniu diversas cosmogonias. O cineasta indígena Takumã Kuikuro, por exemplo, narra a história transmitida em sua aldeia de como o povo do chão recebeu o fogo do Urubu Rei, enquanto ela é dançada pelos bailarinos.

Com a assessoria de Nilton Bonder, a artista revisitou a mitologia judaico-cristã, trazendo do livro “Gênesis” as passagens sobre Eva e a serpente e também Abraão. Referências da literatura científica também estão presentes em cena, personagens que representam bactérias, herbívoros e quadrúpedes.

Em parceria com o diretor musical Alexandre Elias, Colker introduziu à partitura instrumental de Stravinsky a sonoridade pujante das florestas e ritmos brasileiros. Boi bumbá, coco, afoxé e samba foram introduzidos à obra clássica, adicionando flauta de madeira, maracá, caxixi e tambores aos acordes de instrumentos de orquestra.

Serviço:

Espetáculo “Sagração”, da Cia de Dança Deborah Colker

Quando: 7 de outubro, às 20h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 25, à venda no Cecon Tickets



*Com informações da assessoria de imprensa.

