Deborah Secco comanda "Terceira Metade", um reality em torno de trisais

As novelas foram o grande foco de Deborah Secco ao longo de sua trajetória profissional diante do vídeo. Mas, quando não está nos estúdios encarnando outras vidas, a atriz de 45 anos também é uma telespectadora assídua. Ela, porém, não é o público-alvo apenas dos clássicos folhetins.

Deborah também é fã assumida dos formatos de reality-shows. A partir do próximo dia 18, ela fará mais do que acompanhar, torcer e vibrar pelos desafiantes. A atriz assume o comando do programa “Terceira Metade”, que passa a integrar o catálogo do Globoplay.

“Sou muito espectadora de realities, então eu fico completamente envolvida com a história, com os participantes, com as minhas torcidas. E claro, o tema central, que é pouquíssimo explorado e compreendido pela nossa sociedade. Afinal, todo o tipo de amor vale a pena”, afirma.

O reality de relacionamentos da plataforma de streaming traz as mais diversas formas de amor. De um lado, quatro casais decididos a ampliar o entendimento sobre o amor e compreender o que realmente desejam ao buscar uma terceira metade. Do outro, pessoas solteiras e dispostas a se envolver com um casal também fazem parte da dinâmica.

Todos confinados em uma casa deslumbrante à beira-mar, em uma praia paradisíaca na Bahia, para viver uma experiência intensa ao longo de alguns dias. “Esse é um reality de relacionamentos, mas relacionamentos fora do padrão, para abrir mesmo o nosso pensamento, para abrir essa conversa sobre a possibilidade de se amar de forma diferente da convencional”, explica.



O reality também conta com a participação da psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, referência na temática relacionamento. Durante as vivências na casa, ela acompanha o grupo, oferecendo escuta, acolhimento e orientação emocional para que a experiência seja leve, consciente e transformadora. “É um programa de relacionamento que propõe reflexões sobre o não existir certo e errado quando estamos falando de amor, a partir da vivência dos nossos participantes. Ele vem para mostrar que existem diferentes formas de amar e todas merecem ser respeitadas”, aponta.



Mesmo ansiosa com a estreia do reality “Terceira Metade”, Deborah também lança projetos na dramaturgia ainda no mês de julho. A atriz pode ser vista em uma participação especial na terceira temporada de “Rensga Hits”, que chegou recentemente ao Globoplay. “A gente já esperava esse sucesso (da série). É uma série muito brasileira. Sertanejo é o que move o mundo da música. Sabia que a série ia muito bem. Fiquei feliz com a aceitação desde a primeira temporada”, vibra.



