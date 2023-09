Deborra-Lee Furness: quem é a mulher que se separou de Hugh Jackman após casamento de 27 anos

A- A+

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness anunciaram nesta sexta-feira o fim do casamento de 27 anos. Os dois se conheceram em 1995 e se apaixonaram rapidamente. Se casaram no ano seguinte e ficaram juntos até hoje.

Deborra, ou apenas Deb, como era tratada por Hugh em seus posts nas redes sociais, é uma atriz e produtora australiana de 67 anos, 13 a mais que o ex-marido.

O casal se conheceu durante as filmagens da minissérie australiana "Correlli", um dos primeiros trabalhos de Hugh como ator. Deb, por outro lado, já era uma estrela da TV na Austrália.

"Deb era uma grande estrela. Um carro foi me buscar e lembrou que ela estava no banco da frente. Nunca esquecerei. Ela tirou o cinto de segurança, se virou, estendeu a mão, tirou os óculos escuros e disse: ‘Olá, sou Deborra-lee Furness, prazer em conhecê-lo’. Lembro-me de ter pensado: ‘Gosto dessa garota’", contou Hugh em entrevista à revista People, em 2017, sobre a primeira vez que encontrou a agora ex-companheira.

Deborra-lee Furness começou sua trajetória como atriz em 1974, quando participou da série "The box". Nos anos seguintes, fez inúmeras presenças em séries, minisséries e filmes para a TV, na Austrália.

Em 1988, protagoniza "A cidade da vergonha", um de seus mais renomados trabalhos, que lhe rende prêmios de melhor atriz no Festival de Seattle e pela Associação de Críticos de Cinema da Austrália. No longa, dirigido por Steve Jodrell, Deb interpreta uma advogada em uma viagem de moto pelo deserto australiano durante as férias. Após um problema no veículo, ela é obrigada a parar em uma cidadezinha, e acaba se envolvendo em um caso que muitos gostariam de ignorar no local.

Três anos depois, a atriz voltou a ser premiada, agora no festival de San Sebastián, pelo trabalho em "Waiting", drama de Jackie McKimmie sobre um menino que deseja deixar sua cidade natal.

Após o casamento com Jackman, em abril de 1996, Deb vê a carreira desacelerar, na medida em que o marido vai se tornando um importante nome de Hollywood. Ainda assim, ela participar de projetos como atriz nos EUA, com destaque para a animação "A lenda dos guardiões", em 2010.

Deb, que já tinha 40 anos à época do casamento com o ator, chegou a sofrer dos abortos espontâneos no início da relação. Foi quando o casal decidiu adotar. Eles são pais de Oscar Maximillian Jackman, de 23 anos, adotado em maio do ano 2000, e Ava Eliot Jackman, de 18, adotada em julho de 2005.

