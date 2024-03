Decisão que bloqueou cachês e passaporte de Joelma foi revertida, esclarece defesa da artista

A- A+

O escritório de advocacia que representa a cantora Joelma Mendes publicou uma nota de esclarecimento sobre a decisão do juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho do Recife, assinada nesta quarta (20), que havia bloqueado o passaporte e cachês da artista, em virtude de uma ação trabalhista de 2018, movida por um ex-empresário da banda Calypso.A defesa informa que tal decisão foi rvertida "em menos de 48 horas", após "comprovação cabal de que tais débitos não têm relação direta com a artista".



"As dívidas remontam a um período da carreira da banda em que Joelma não exercia qualquer controle sobre sua administração financeira. A desembargadora que analisou o caso escreveu que “numa primeira análise dos autos, reputo que se afigura desproporcional e desnecessária a medida extrema adotada pela autoridade dita coatora”, diz a nota da defesa. (confira na íntegra abaixo da matéria).

Entenda o caso

A ação foi movida contra a empresa que Joelma mantinha com o ex-marido, Ximbinha, que foi condenada a pagar mais de R$ 1 milhão ao ex-empresário. A defesa da artista infomou que deverá entrar com um habeas corpus em seu benefício, alegando que a decisão do juiz “viola o direito constitucional de ir e vir, assim como de exercer sua profissão”.

Entre os valores que haviam sido bloqueados por via judicial, estão os R$ 125 mil correspondentes ao cachê da artista para apresentação no São João de Caruaru deste ano.

A ação trabalhista está em fase de execução, o que quer dizer que a Justiça procura medidas para que o montante seja pago ao ex-empresário. Em 2021, o valor era de R$ 843 mil. Atualmente, a dívida ultrapassa R$ 1 milhão.

Leia a nota da defesa de Joelma. na íntegra:

"Diante dos recentes acontecimentos envolvendo o nome da renomada cantora Joelma Mendes, Urbano Vitalino Advogados, Escritório que a representa, vem a público esclarecer importantes aspectos no que diz respeito à restrição judicial de seu passaporte devido a dívidas trabalhistas da banda em que atuou.

Desde logo, informamos que, em menos de 48 horas, a referida decisão foi revertida após comprovação cabal de que tais débitos não têm relação direta com a artista. As dívidas remontam a um período da carreira da banda em que Joelma não exercia qualquer controle sobre sua administração financeira. A desembargadora que analisou o caso escreveu que “numa primeira análise dos autos, reputo que se afigura desproporcional e desnecessária a medida extrema adotada pela autoridade dita coatora”.

Joelma expressa sua gratidão pelo apoio inabalável de seus fãs e ratifica a sua confiança de que as questões serão resolvidas de forma justa pelo Poder Judiciário. A Artista seguirá focada em sua exitosa carreira, sem esquecer de cuidar do bem estar de sua equipe.

Agradecemos a compreensão e o respeito neste momento.

Atenciosamente,

Urbano Vitalino Advogados.

São Paulo/SP, 22 de abril de 2024".

Veja também

BBB 24 Fernanda crítica jogo de sister no BBB 24: ''Só veio pra dançar e caçar grilo''