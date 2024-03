Declaração de Lucas à mulher sem saber de ''término'' marca madrugada do 'BBB 24'

A- A+

Mais um Paredão foi formado na noite deste domingo, 3, no Big Brother Brasil 24. Alane, Davi e Michel enfrentam a berlinda. Yasmin Brunet foi ameaçada, mas conseguiu escapar na Prova Bate e Volta.



Durante a madrugada desta segunda-feira, 3, a modelo expressou imenso incômodo com Davi, que teve direito a um contragolpe e "puxou" a sister para o Paredão. Ela ainda protagonizou uma briga com Matteus e chamou o colega de "bonzinho seletivo".

Davi também foi pauta entre Beatriz, Matteus e Alane, que relembraram a denúncia de agressão contra Wanessa que levou à expulsão da cantora. A vendedora, porém, distorceu o caso e afirmou que a artista teria atingido o brother com um tamanco.

Lucas Henrique, o líder da semana, aproveitou para fazer uma declaração para a mulher, Camila Moura, sem saber que ela deu indícios de que romperá o relacionamento com o brother após um flerte dele com Pitel. Fernanda ainda se mostrou com "ciúmes" da aproximação da amiga com ele.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24:

Alane, Davi e Michel enfrentam o Paredão

A noite do domingo teve mais uma formação do Paredão. Michel foi o escolhido pelo líder, Lucas Henrique, para ir direto à berlinda. Já Alane recebeu a maior quantidade de votos da casa. Davi atendeu ao Big Fone e foi emparedado. O brother tinha direito a um contragolpe e "puxou" Yasmin, que escapou na Prova Bate e Volta.

Incômodo de Yasmin com Davi

Yasmin expressou um imenso incômodo com Davi durante a madrugada Após o brother tê-la chamado de "jogadora inútil", a modelo chamou o colega de "desumano". O papo sobre o motorista de aplicativo se estendeu durante toda a madrugada e, em determinado momento, a sister declarou que "é torturante permanecer em uma casa com ele".

Yasmin x Matteus

Yasmin ainda se irritou com Matteus, que tentou conversar com a sister após a formação do Paredão. Na ocasião, a modelo chamou o brother de "bonzinho seletivo". Yasmin acusou o colega de ter votado nela e de estar do lado de Davi.

'Distorção' da denúncia de agressão

Beatriz, Alane e Matteus relembraram a denúncia de agressão feita por Davi que levou à expulsão da cantora Wanessa Camargo no último sábado, 2. Beatriz, porém, contou uma história "distorcida" e afirmou que a artista teria acertado o brother com um tamanco.

"Ele disse que ela abriu a porta com tudo, pegou um tamanco e bateu", disse. O motorista de aplicativo, porém, relatou à vendedora que Wanessa "pegou as duas mãos dela e bateu na minha perna, deu uma 'tamancada' na minha perna".

Lucas se declara para mulher sem saber de 'término'

Lucas Henrique aproveitou a madrugada para se declarar para a mulher, Camila Moura. "Amor da minha vida. Será que você está acordada a uma hora dessa, Camila?", questionou o brother.

Camila, porém, deu indícios durante o final de semana de que pretende romper com Lucas após um flerte do professor com Pitel. Depois do caso, ela atingiu um milhão de seguidores no Instagram Na ocasião, Camila mostrou fotos de casamento rasgadas, malas feitas e criticou a postura do marido.

Fernanda revela 'ciúmes' de Pitel

Em conversa com Michel, Fernanda revelou estar com "ciúmes" da aproximação de Lucas com Pitel. "Ele pegou uma paixão nela. Não vou mentir não, estou meio enciumada. Fica toda hora abraçando ela, o 'olhinho' fica até brilhando quando olha para ela", observou a sister.

