A- A+

NATAL Decoração de Natal do Shopping Patteo Olinda tem data de abertura; confira atividades e veja valores O Patteo Olinda promove uma programação repleta de atividades

O Shopping Patteo Olinda inicia a contagem regressiva para a chegada do Papai Noel. No dia 8 de novembro, o estabelecimento realiza a abertura da decoração natalina, a partir das 16h, na Praça de Eventos, este ano inspirada em um dos contos mais tradicionais do Natal: ''Patteo em: Quebra-Nozes, um Conto de Natal''. O evento segue até 25 de dezembro, com ingresso no valor de R$ 35 para 30 minutos.

O Patteo Olinda promove uma programação repleta de atividades no shopping durante o período da festa. Na decoração, o mall vai exibir árvore de Natal de 12 metros de altura, enfeitada com laços vermelhos com detalhes dourados, trios de pinhas com glitter, bolas douradas e vermelhas, galhos decorativos e notas musicais.

Seguindo o tema do Natal deste ano, soldados londrinos e Quebra-Nozes serão exibidos na entrada em tamanho real. Além disso, contamos com a presença de personagens do cenário que traz personagens icônicos como a bailarina, fadas reluzentes e o misterioso Rei Rato que completam a ambientação.



Interação

O espaço conta com um brinquedo acessível com dois balanços e um jogo da memória com 30 peças temáticas, estimulando atenção, concentração e raciocínio lógico das crianças de forma lúdica. Outro destaque são os espaços instagramáveis, pensados para que o público registre momentos especiais.

Christmas Box

Uma grande caixa de presente representa o sonho da personagem principal ainda menina. Nesse espaço, uma árvore em estilo luz e sombra, um elegante quebra-nozes e mini fadas douradas criam um cenário perfeito para fotos. Na varanda panorâmica, um imponente “FELIZ NATAL” vermelho promete ser um dos pontos mais fotografados da decoração.

Casa do Papai Noel,

será o espaço onde o bom velhinho receberá as crianças e seus pedidos com toda a magia da época. O atendimento do Bom Velhinho acontecerá em diferentes datas ao longo da temporada. Em novembro, será realizado de quinta a domingo, das 12h às 21h, nos dias 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30. Já em dezembro, o atendimento será diário, das 12h às 21h, entre os dias 1º e 23, e no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o horário será das 9h às 18h.

Contos de Natal

Além da decoração encantadora, o Patteo Olinda preparou uma programação especial com o projeto “Contos de Natal”, que será realizado na varanda panorâmica (piso L3), sempre aos sábados, às 16h30, nos dias 22 e 29 de novembro e 6 e 13 de dezembro, em parceria com a Livraria Leitura. As apresentações contarão com artistas convidados que irão envolver o público com histórias natalinas e momentos de interação.

Com uma campanha que une imaginação, emoção e experiências, o Shopping Patteo Olinda promoverá momentos inesquecíveis para as famílias. “Queremos que nossos visitantes vivam um verdadeiro conto de Natal. Inspirados pelo universo mágico do Quebra-Nozes, criamos uma experiência encantadora para todas as idades”, destaca Rebeca Amado, gerente de marketing do centro de compras.

Parque de Natal

Para complementar a experiência, o parque de Natal promete diversão garantida para as crianças em um espaço de aproximadamente 200 m², também na Praça de Eventos, com diversas atividades recreativas e oficinas criativas.



Com informações de assessoria

Veja também