Decoradora de festa de Anitta é queridinha de famosos e já trabalhou com Beyoncé: "Incrível"

Responsável pela decoração das festas de aniversário de Anitta — a cantora realiza uma série de celebrações em Miami, desde a última segunda-feira (25), e estenderá as comemorações até sábado (30), data que marca seu nascimento —, Andrea Guimarães é queridinha de celebridades brasileiras e milionários estrangeiros e já realizou trabalhos para Beyoncé na terra do Tio Sam. Recentemente, a profissional decorou alguns camarins da cantora americana em shows nos EUA.

"Ela trouxe a filha na época e teve exigência dela de fazer um camarim pra filha. Mas mudou o contexto: 'Já está pago, então você faz o camarim e o backstage'", relembrou Andrea. "Entreguei o camarim e fui pro show, no meio da multidão. Aí a secretária dela me deu duas pulseiras de ouro, pra mim e pra minha filha, pra gente ficar tipo no palco! Fiquei bem na frente com minha filha. Foi tão incrível. A equipe dela gostou tanto de mim que acabei fazendo os camarins dela em Dallas, Los Angeles e Nova York", rememorou a empresária, em entrevista a um podcast.

Há 25 anos em atividade profissional, Andrea já realizou, no Brasil, a decoração de celebrações promovidas por nomes como a cantora Ivete Sangalo, os apresentadores Marcos Mion e Sabrina Sato, o sertanejo Sorocaba e a influenciadora digital Virginia Fonseca.

Fora do país, Andrea Guimarães também faz, com frequência, festas para milionários. No fim de abril, ela organizou um evento privado com o tema "Realeza" para a comemoração de 1 ano de uma criança no resort The Mar-A-Lago Club, localizado em Palm Beach, na Flórida. O local, propriedade do ex-presidente americano Donald Trump, já foi sua mansão e atualmente é um hotel cinco estrelas.

Decoradora de longa data, Andrea Guimarães é conhecida por festas extravagantes realizadas para um público de luxo. Em 2015, ela revelou que suas decorações poderiam custar até R$ 400 mil, mas atualmente os preços podem chegar a muito mais.

Na primeira grande festa pelos 31 anos de Anitta — que aconteceu na noite da última quarta-feira (27) —, o público ganhou brindes, como caixas personalizadas com bebidas e sacolas com estampadas com o desenho do calçadão de Copacabana (dentro, havia chinelos, pão de mel, brigadeiro, nécessaire...). A entrada do espaço tinha um grande painel com uma foto do rosto da artista.

